Isaac del Toro vuelve a competir: dónde ver la Vuelta a Alemania y quiénes son sus principales rivales

Después de escribir una de las páginas más importantes del ciclismo mexicano en el Tour de Francia y de volver al pelotón el domingo en la Clásica de Hamburgo, Isaac del Toro regresa a una carrera por etapas. El mexicano encabezará al UAE Team Emirates-XRG en la Lidl Deutschland Tour 2026.

La carrera comenzará este miércoles 19 de agosto y terminará el domingo 23, con un recorrido que llevará al pelotón por distintas regiones de Alemania. Serán cinco días de competencia, con un prólogo y cuatro etapas en línea, para completar poco más de 741 kilómetros.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania?

Claro Sports transmitirá en vivo la participación de Isaac del Toro en México, por lo que los aficionados podrán seguir nuevamente al mexicano después de su regreso a la competencia en Hamburgo.

La participación de Isaac del Toro en la Lidl Deutschland Tour 2026 se podrá seguir a través la multiplataforma de Claro Sports.

La carrera arranca este miércoles 19 de agosto con un prólogo en Bad Orb y concluirá el domingo 23 en Heilbronn. El recorrido combina jornadas para velocistas con etapas de terreno quebrado y ascensos que pueden provocar movimientos entre los candidatos a la clasificación general.

¿Cuándo corre Isaac del Toro?

Miércoles 19 de agosto: Prólogo, Bad Orb

Jueves 20 de agosto: Etapa 1, Bad Orb - Schwäbisch Hall

Viernes 21 de agosto: Etapa 2, Schwäbisch Hall - Offenbach an der Queich

Sábado 22 de agosto: Etapa 3, Herxheim - Bad Dürkheim

Domingo 23 de agosto: Etapa 4, Heilbronn - Heilbronn

La primera etapa en línea será especialmente exigente. Tendrá 216.3 kilómetros, mientras que las cuatro etapas acumulan más de 739 kilómetros, de acuerdo con el recorrido oficial.

El mexicano Isaac del Toro sufrió una caída en la zona de abastecimiento en la Clásica de Hamburgo que se corrió el fin de semana Redes sociales

Del histórico Tour de Francia a Alemania

Del Toro llega a Alemania después de protagonizar una actuación histórica para el ciclismo mexicano en el Tour de Francia. El corredor del UAE Team Emirates-XRG consiguió una victoria de etapa, conquistó el jersey blanco como mejor joven y terminó tercero de la clasificación general.

Su regreso a las carreteras europeas ocurrió el pasado domingo en la Clásica de Hamburgo, donde volvió a probarse después del desgaste de la Grande Boucle. Ahora tendrá una oportunidad diferente: competir durante cinco días y buscar nuevamente un resultado importante en la clasificación general.

El mexicano no estará solo dentro del UAE Team Emirates-XRG. Entre los nombres confirmados para la competencia aparece Antonio Morgado, además de otros corredores de primer nivel que convierten al equipo emiratí en uno de los protagonistas de la carrera.

Rivales de Isaac del Toro

La Lidl Deutschland Tour reunirá a nueve equipos WorldTour y cinco ProTeam, con figuras como Pello Bilbao, Adam Yates, Jhonatan Narváez, Davide Formolo y Roger Adrià.

Para Del Toro será una nueva oportunidad de demostrar que su histórica actuación en Francia no fue un episodio aislado. Después de Hamburgo, el mexicano vuelve a una carrera por etapas.