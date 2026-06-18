Influencer coreana regresa al Estadio Guadalajara tras sufrir racismo

La influencer inocat_t, que fue víctima de un gesto racista en el Estadio Guadalajara, estará presente en el mismo inmueble para apoyar a Corea del Sur, cuando se mida este jueves a la Selección Mexicana en actividad del Grupo A del Mundial 2026.

“Listos para animar a Corea en el partido de hoy del Grupo A entre México y Corea del Sur! ¡Ahora, rumbo al estadio! ¡Hasta luego!”, avisó en redes sociales.

En una de sus historias en Instagram, la influencer coreana mostró lo que va a sonar en su cabeza este 18 de junio, donde se le ve quitándose la playera de la Selección Mexicana para quedarse con la de Corea del Sur, bajo el ritmo del tema “Mi segunda vida” de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

Previamente, también hizo eco de si la FIFA la había invitado al Estadio Guadalajara para ver el partido contra México y lanzó una encuesta para ver si era real o no el hecho.

En el duelo del pasado jueves 11 de junio, la influencer coreana denunció y exhibió en sus redes sociales, el gesto que un mexicano le hizo en las gradas, lo que provocó que el video se hiciera viral.

Por otro lado, inocat_t agradeció las muestras de cariño que recibido tras el suceso reciente.

“Gracias por tanta amabilidad. Hoy quise devolver un poco de ese cariño, 25 mil pesos donados a World Vision. Y si quieren seguir apoyándome en esta aventura, déjenme muchos comentarios y sigan apoyando el resto de mi viaje”, mencionó.

México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A del Mundial 2026, cuando se midan este jueves en el Estadio Guadalajara, a las 19:00 horas.