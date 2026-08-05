"No me gusta improvisar en el futbol": Guillermo Almada sobre los refuerzos del América

Guillermo Almada, entrenador del América, descartó la participación de los nuevos refuerzos en el arranque de Leagues Cup. Pero el uruguayo no se apura, al asegurar que no improvisa, al tener planeado el debut contra el San Diego FC, este jueves en el Estadio Banorte.

“Seguramente todavía no (debutarán los fichajes), no me gusta improvisar en el futbol, suelen salir mal", acusó el técnico sudamericano.

De esta manera, el volante Óscar Perea y el mediocampista Edwin Cerrillo tendrán que esperar para sumar sus primeros como jugadores de las Águilas.

"Edwin no se sumó con nosotros (en los entrenamientos), recién lo hará hoy; Perea hace un trabajo especial por la altura, automatizando ciertos movimientos", alcanzó a describir Almada antes que los efectos de una tormenta eléctrica interrumpieran la conferencia de prensa, en Coapa.

No juzga era de André Jardine

Los escenarios internacionales son una deuda que Guillermo Almada heredó con su contratación en el América. Sin embargo, no juzga el hilo de fracasos de Leagues Cup del técnico anterior (André Jardine).

“No voy a evaluar lo de antes, yo no estaba, sería muy atrevido opinar de situaciones anteriores, lo que puedo opinar es desde que tomé a los jugadores, con buena disposición, alcanzar los objetivos del club, muchos deseos, progresando en idea futurística, en juego y resultados, los que tienen que ser, los mejores y con la mayoría de exigencia en los partidos".

Almada reconoce que el vestidor ha demostrado una actitud positiva, aunque no se atrevió asegurar si sus jugadores tienen una espina clavada por la Leagues Cup, certamen binacional que dominan los equipos de la Major League Soccer (MLS).

"Lo que noté de los futbolistas fue buena disposición, entrega, mucho en los entrenamientos, progresar, fon muchísimas ganas de darle alegrías a la afición, lo digo, en el futbol la tiene el que ganar, intentaremos por todos los medios traducirlo en el juego y en el marcador para los resultados positivo, estamos en el buen camino en la conexión".

De igual manera, Guillermo Almada ya luce identificado con los ideales del americanismo y su exigencia.

“América tiene la obligación de ser protagonista en todos los torneos, las aspiraciones máximas, en definitiva, las tenemos, con u momento bueno, André tuvo buenos resultados en el club, nuestra aspiración es, indudablemente ganar mañana, y hacer el primer objetivo, la serie, la definición del campeonato, nunca se precisa que nos digan la importancia que tiene para América, se debe de demostrar la grandeza, para nosotros es un objetivo deportivo”.