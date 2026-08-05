El empresario tequilero mexicano Juan Domingo Beckmann Legorreta se suma como socio del LAFC

El empresario mexicano Juan Domingo Beckmann Legorreta se convirtió en socio propietario del LAFC, equipo que pertenece a la MLS de los Estados Unidos.

Beckmann Legorreta es Presidente del Consejo de Becle, mejor conocido como Grupo José Cuervo, una de las empresas de bebidas espirituosas con mayor relevancia a nivel internacional.

Si bien el acuerdo lo alcanzaron a finales del 2025 y se concretó oficialmente en enero de 2026, fue hasta ahora que se hizo pública la transacción mediante un reporte del sitio Sportico.

Juan Domingo Beckmann Legorreta adquirió una participación en la franquicia de la MLS como parte de una transacción acordada en 2025 y concretada a principios de este año, en la cual el 6% del capital del club cambió de manos bajo una valuación de mil 250 millones de dólares

Jugadores de Los Ángeles FC celebrando. Mexsport

Son pocas las ocasiones en que públicamente el Grupo José Cuervo ha hecho inversiones de patrocinio en la industria deportiva. Con algunas de sus firmas tequileras patrocinan NASCAR, UFC y el PGA Tour.

Juan Domingo Beckmann Legorreta asumió como CEO del grupo en el año 2002 para 15 años más tarde hacer pública la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores. Con una participación del 51% en la compañía, Forbes estima que Beckmann Legorreta y su familia directa poseen un patrimonio de mil 800 millones de dólares.