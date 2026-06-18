Chivas tiene una misión para las ARMY mexicanas

Previo al duelo por el liderato general del Grupo A del Mundial 2026, las Chivas hicieron un llamado a las ARMY mexicanas para que cumplan una misión muy especial, cuando los dirigidos por el técnico Javier ‘El Vasco’ Aguirre entren a la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur.

“Nuestros rojiblancos y las ARMY mexicanas tienen una sola misión: hacer vibrar a todo un país hasta el silbatazo final”, publicó Chivas en redes sociales.

México enfrenta a Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara Héctor López Ramírez

Asimismo, el cuadro rojiblanco adjuntó una imagen con sus cinco convocados, vestidos al estilo de las series coreanas.

El mensaje a las fans del K-Pop será uno de los alicientes para la Selección Mexicana.

México y Corea del Sur se disputan el liderato del Grupo A del Mundial 2026 Héctor López Ramírez

México y Sudáfrica jugarán este jueves a las 7 de la noche en el Estadio Guadalajara, con la misión de ser el primero del Grupo A del Mundial 2026. El partido lo podrás ver por TV abierta (canales 5 y 7), por TUDN o Vix.

Esta mañana, Chequia y Sudáfrica igualaron 1-1, por lo que se mantienen en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El duelo de este jueves es vital para las aspiraciones de México y Corea del Sur, una victoria los dejaría a un paso de la Clasificación a los Dieciseisavos de final.