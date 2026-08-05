Refugiado en Senado avaló a narcopolicías; certificó a agentes ligados a La Barredora

Controlado por integrantes del Grupo Tabasco, el Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado tiene como subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático a José Antonio Álvarez Macías, quien fue director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tabasco entre 2020 y 2024; es decir, fue el responsable de certificar a los policías que trabajaron bajo las órdenes de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora.

El Centro de Estudios Gilberto Bosques fue convertido en uno de los refugios del Grupo Tabasco, que son políticos y diversos servidores públicos que forman parte del equipo de mayor confianza del senador Adán Augusto López Hernández, durante su cargo como gobernador de dicho estado.

Con base en la información que puede localizarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, Álvarez Macías tiene un salario mensual bruto de 77 mil 432 pesos, que después de impuestos queda en 57 mil 575 pesos al mes.

El currículum oficial que tiene el Senado da cuenta que se trata de una persona que concluyó la licenciatura en Filosofía y después de Teología.

Infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos. Especial

Informa que fue titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco, desde 2019 hasta 2021, que coincide con el periodo en que el senador Adán Augusto López Hernández fue el gobernador de Tabasco, pero también con el periodo en que Bermúdez Requena fue el secretario de Seguridad Pública de la entidad.

Dice que en 2020 comenzó a ser el director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tabasco, instancia que certifica la probidad del cuerpo policiaco estatal, pero eso significa que en 2020 y 2021 ocupó los dos cargos.

Precisa que ese cargo lo ejerció hasta 2024; es decir, fue el responsable de verificar el perfil profesional de los policías de Tabasco desde 2020 hasta 2024, lo que implicó que luego de que López Hernández dejó la gubernatura para asumir la Secretaría de Gobernación, se quedó durante la gubernatura de Carlos Manuel Merino.

De acuerdo con el expediente en contra de Bermúdez, durante su cargo como secretario de Seguridad fue líder del grupo delictivo La Barredora y utilizaba a los elementos de la policía bajo su mando para delinquir no sólo en Tabasco, sino en otras entidades del sureste mexicano.

De acuerdo con información proporcionada por trabajadores del Senado, Álvarez Macías, quien tuvo la responsabilidad de certificar a los policías de Tabasco, fue nombrado subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático del Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado en octubre de 2024, pero él llegó físicamente a su oficina hasta septiembre de 2025, cuando estaba en auge el escándalo mediático por La Barredora.

Sin embargo, administrativamente no es posible comprobar que el tabasqueño se presentara a trabajar al Senado hasta un año después de comenzar a recibir su salario.

Como lo informó Excélsior desde febrero de este año, el Centro de Estudios Gilberto Bosques está dirigido por Salvador Caro Cabrera, exdiputado federal cercano a López Hernández y quien es difícil encontrar en su oficina del Senado, pues Excélsior lo buscó telefónicamente en el último mes y no fue posible. Su salario es de 178 mil 689 pesos brutos mensuales, que después de impuestos queda en 124 mil 711 pesos netos al mes.

Ahí está también a Miguel Ángel Fonz Rodríguez, jefe de Unidad de Diplomacia Parlamentaria, pero quien en el gobierno de Adán López Hernández fue el secretario de Administración e Innovación Gubernamental. En el Senado tiene un salario bruto mensual de 136 mil 562 pesos, que después de impuestos quedan en 97 mil 492 pesos netos mensuales.

Tomás Fernández Torrado es director para Organismos Internacionales del Centro de Estudios Gilberto Bosques y fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas en Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena, El Comandante H Especial

A pesar de ser oficialmente parte del personal del Senado, en la Plataforma Nacional de Transparencia no existe información alguna sobre su salario ni su curriculum, aun cuando oficialmente trabaja en el Senado desde 2024; es decir, hace dos años.

El Centro de Estudios también tiene en su nómina a personas que en realidad no laboran ahí, sino en grupos parlamentarios como el PT, como es el caso de Paulina Ocampo Estrada y otros que están en el organigrama, pero que en el día a día no son conocidos por sus compañeros.

Por ejemplo, Ana Lucía Baduy Valles, subdirectora de Estudios y Análisis Jurídico de Instrumentos Internacionales, que, de acuerdo con el curriculum que entregó al Senado, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2024 fue “jefa de oficina en la Secretaría General de MC” y, según la información de Movimiento Ciudadano, en 2025 realizaba funciones de “coordinación estatal”.

Y otro caso es el de Ileana Jiménez Naranjo, subdirectora para América Latina y el Caribe, quien también es militante del PT, incluso fue concejal en la alcaldía Álvaro Obregón de 2021 a 2024, según su currículum entregado al Senado, donde se observa que la licenciatura en ciencias políticas y administración pública la inició en “2025” y la concluyó en “2009”; es decir, tiene un error en los tiempos de sus estudios.