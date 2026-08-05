Griezmann motiva a Obed Vargas: "Nació para jugar en el Atléti"

A pesar de los rumores de cesión que circularon en las últimas semanas, Obed Vargas se quedará en el Atlético de Madrid para pelear por un puesto en el mediocampo de Diego Simeone.

El mexicano, que llegó en febrero desde el Seattle Sounders y ya suma minutos en LaLiga y pretemporada, ha ganado la confianza del club y competirá por minutos en un centro del campo muy poblado.

Ante esa decisión, un histórico del club le dedicó unas palabras de respaldo público que refuerzan su proyección en el Metropolitano.

Obed Vargas no saldrá del Atlético de Madrid en la siguiente temporada Instagram

Griezmann le dedica palabras de elogio a Obed Vargas

Antoine Griezmann, leyenda rojiblanca e ídolo personal de Vargas desde la infancia, no dudó en respaldar al mediocampista mexicano en medio de las especulaciones sobre una posible salida.

El francés, ya en el Orlando City, habló de él en la previa de un partido de Leagues Cup y dejó claros mensajes de confianza.

Siempre cuando me preguntan por él digo que es un jugador nacido para el Atleti. Pelea cada balón, juega un futbol muy intenso y estoy seguro de que va a triunfar”, afirmó.

El delantero también recordó las cualidades que ya había destacado meses atrás, cuando ambos coincidían en el vestuario.

Le veo con un gran futuro aquí porque es un chico muy inteligente, muy tranquilo. Tiene calidad, se ve, y juega muy bien”, refirió.

Griezmann puso especialmente el acento en la madurez del mexicano ante escenarios de alta exigencia.

El otro día no le pesó la camiseta y jugó contra el Barca, no es fácil. Y también cuando jugó contra Getafe, titular del primer partido, lo hizo muy bien y para mí va a ser importante aquí”, señaló.

El vínculo entre ambos se remonta al Mundial de Clubes 2025, cuando intercambiaron camisetas, y se consolidó en Madrid, donde Griezmann lo arropó desde el primer día.