Incidente de violencia entre aficionados del América

Un hecho de violencia se suscitó entre aficionados del América en la tribuna norte del Estadio Ciudad de los Deportes, en el duelo en el que cayeron las Águilas por 1-2 ante Juárez en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En el duelo entre Pumas y Toluca, también se produjo otro incidente entre seguidores.

El connato de violencia se suscitó después de finalizar el partido. Uno de ellos cayó, mientras otro fue agarrado para que no continuaran más los incidentes. Una patada que soltó uno de los involucrados no dio en el objetivo.

“¡Seguridad, sáquenlo!”, exclamó otro aficionado.

Personal de seguridad llegó al lugar para calmar la situación.

La semana pasada, la afición del América se hizo sentir tras caer 1-4 ante Tigres, pidiendo “¡Fuera Jardine!”.

América hiló su segunda derrota en el Clausura 2026, lo que también significó su cuarto descalabro en el torneo.

Juárez le propinó su segunda derrota al hilo al América en su casa Reuters

Los dirigidos por André Jardine se ubican en la novena posición general con 11 puntos de 27 posibles.

“Estamos muy insatisfechos con los puntos que tenemos, el sentimiento es de inconformidad, de intentar entender por qué las cosas no nos salen como nos salían. No pienso que sea una crisis, estamos con un problema, y estamos trabajando para reencontrar las victorias a las que este equipo está acostumbrado”, indicó el técnico brasileño.