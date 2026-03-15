"¡Incapaz!": Paco Chacón y Fernando Guerrero explotan contra Katia Itzel tras polémica

El nombre de Katia Itzel García vuelve al ojo del huracán y exárbitros como Fernando Cantante Guerrero y Paco Chacón explotaron ante la silbante tras su actuación en el partido de Léon Vs Xolos, mismo que significó el último de Ignacio Ambriz al frente de La Fiera.

Viviendo un nuevo partido en el que fue la encargada de impartir justicia, Katia Itzel García dejó seguir una polémica jugada en el área de León y, pese a los reclamos del conjunto fronterizo, el partido continuó su curso hasta terminar en gol de La Fiera.

Tras la anotación, el VAR llamó a la silbante para que revisara la jugada en la pantalla, dictaminando que el gol terminó siendo anulado para marcar un penal en favor de los visitantes, mismo que significó el 0-3 en favor de Xolos.

Katia Itzel García estará en el Mundial 2026. Mexsport

Después de esta polémica, en donde Katia Itzel García fue protagonista, Fernando Cantante Guerrero arremetió ante la silbante, criticando sus decisiones sobre el terreno de juego de nueva cuenta:

“Increíble que estando frente a la jugada, sin jugadores que le estorben, Katia Itzel NO marca penal a favor de @Xolos, deja seguir la jugada y cae el gol de @clubleonfc. El VAR revisa y la llama para quitar el gol y dar penal. Que sería del árbitro si no existiera el VAR?”.

Destacando puntos como incapacidad, problemas de autoridad, criterio durante las jugadas y un tema delicado como lo es la nula intención de los demás árbitros de compartir terreno de juego con ella, Francisco Chacón se desató ante Katia Itzel García:

Cabe señalar que pese a la polémica, Katia Itzel García es considerada por la FMF y FIFA para ser una de las árbitras mundialistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dejando sin oportunidades a silbantes como Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz Nava.

BFG