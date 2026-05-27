Los Dodgers tuvieron invitados especiales: Máscara Dorada y Xelhua

Los Dodgers tuvieron unos invitados especiales durante la Noche del Patrimonio Mexicano, en el que se combinaron la lucha y la música. Máscara Dorada y Xelhua, representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) engalanaron el montículo del Dodger Stadium.

“Es tiempo del beisbol de los Dodgers”, corearon los luchadores mexicanos para dar la bienvenida al partido de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de Colorado.

Máscara Dorada es doble Campeón Universal y es el segundo luchador en ganar dos veces este cetro; el primero fue Último Guerrero. Asimismo, ‘El Joven Maravilla’ también ostenta el Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter.

Por su parte, Xelhua ganó La Gran Alternativa 2025 del CMLL, al lado de Atlantis Jr. El originario de Cholula, Puebla, es uno de los jóvenes que se ha ganado el respeto de varios luchadores reconocidos, debido a su técnica sobre el cuadrilátero.

En la Noche del Patrimonio Mexicano, también estuvo presente Dolores Huerta, pionera líder laboral y activista.

En el partido, los Dodgers se llevaron la victoria por 15-6 sobre los Rockies de Colorado, con un Mookie Betts inspirado al volar la cerca en dos ocasiones e impulsar cinco carreras. Kiké Hernández, Andy Pages y Will Smith también conectaron jonrones.

Con las 15 anotaciones que hicieron los Dodgers, igualaron su máximo número de la temporada. El partido también terminó con 17 hits.