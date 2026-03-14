'Nacho' Ambriz renuncia tras crisis y abandona a León

‘Nacho’ Ambriz puso fin a su segunda etapa con León. El entrenador de 61 años dio un paso al costado y dejó de ser entrenador del conjunto Esmeralda tras la goliza propinada por Xolos en la Jornada 11 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX.

León marcha en el puesto 16º de la tabla de posiciones con 6 derrotas, 1 empate y 3 victorias, quedando relegados de la Liguilla y sufriendo un nuevo golpe en un proyecto que no brinda los resultados deportivos esperados para el 8 veces campeón de Liga MX.

Tomando el control luego del paso de Eduardo Toto Berizzo por la escuadra Esmeralda, Ignacio Ambriz arrancó su segunda etapa como entrenador de La Fiera en busca de repetir un título e igualar lo conseguido en el Guard1anes 2020, cuando vencieron a Pumas en la Final.

Así fue el comunicado oficial de León, revelando que Nacho Ambriz no continuará al frente de León:

Nacho, ha sido un hombre histórico en nuestra institución. Valoramos y agradecemos su trabajo y compromiso en las dos etapas que estuvo al frente del Club León junto a su Cuerpo Técnico. Tienen nuestro eterno agradecimiento”.

Los partidos de 'Nacho' Ambriz al frente de León

En su segunda etapa, ‘Nacho’ Ambriz dirigió 16 partidos de Liga MX, 6 correspondientes al Apertura 2025 y 10 del Clausura 2026. Estos son cada uno de ellos.

Saldo de 3 victorias, 2 empates y 11 derrotas:

1. León 2-4 Toluca / Jornada 12, Apertura 2025.

2. Santos 2-0 León / Jornada 13, Apertura 2025.

3. Atlas 2-0 León / Jornada 14, Apertura 2025.

4. León 1-1 Pumas / Jornada 15, Apertura 2025.

5. América 2-0 León / Jornada 16, Apertura 2025.

6. León 1-2 Puebla / Jornada 17, Apertura 2025.

7. León 2-1 Cruz Azul / Jornada 1, Clausura 2026.

8. Pachuca 2-1 León / Jornada 2, Clausura 2026.

9. Pumas 1-1 León / Jornada 3, Clausura 2026.

10. León 1-2 Tigres / Jornada 4, Clausura 2026.

11. Querétaro 2-0 León / Jornada 5, Clausura 2026.

12. Monterrey 1-0 León / Jornada 6, Clausura 2026.

13. León 2-1 Santos / Jornada 7, Clausura 2026.

14. León 2-1 Necaxa / Jornada 8, Clausura 2026.

15. Mazatlán 4-2 León / Jornada 10, Clausura 2026.

16. León 0-3 Xolos / Jornada 11, Clausura 2026.

Con saldo de 3 victorias, 2 empates y 11 derrotas, así fue la segunda etapa de Ambriz con León. Mexsport

BFG