Polémica arbitral tras decisión de Katia Itzel en el León – Xolos

En el León – Xolos hubo polémica arbitral en el tercer gol de los dirigidos por Sebastián ‘Loco’ Abreu, donde previamente había anotado ‘La Fiera’ en el duelo de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, cuya árbitra principal fue Katia Itzel.

ASÍ FUE LA POLÉMICA ARBITRAL EN EL LEÓN – XOLOS.

- Minuto 42. Kevin Castañeda cayó en el área tras un impacto de Fernando Beltrán. La jugada siguió su curso y León originó un ataque por el costado izquierdo.

La jugada fue revisada por la árbitra Katia Itzel en el VAR Mexsport

- Minuto 43. Diber Cambindo encaró a su rival, se le alargó el esférico y Jordi Cortizo mandó un izquierdazo pegado al poste, sin que Antonio Rodríguez pudiera hacer algo para desviar el balón. Era el 1-2.

- Minuto 44. Los jugadores de Xolos reclamaban la falta previa. Katia Itzel fue al VAR.

- Minuto 45. “Tras la revisión en campo, el número 6 comete una zancadilla imprudente sobre el de Xolos, la decisión final: tiro penal”, indicó la árbitra Katia Itzel.

- Minuto 45+3. Kevin Castañeda mandó su derechazo pegado al poste para el 0-3 antes del descanso del León – Xolos.

Katia Itzel hizo su debut en 2016 y tiene Gafete FIFA desde el año 2019. Asimismo, tiene el distintivo internacional como árbitra VAR. Ya dirigió en el Mundial femenil de 2023.