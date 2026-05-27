A días del Mundial, Neymar deja a Brasil por otra lesión, ¿Qué pasó?

Neymar ha estado en el centro de todos los focos desde que Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Su regreso a la Canarinha tras un largo periodo de ausencias por lesiones generó una enorme expectativa entre los hinchas brasileños, que ven en el '10' un símbolo de experiencia y talento para la cita mundialista.

Neymar celebró entre abrazos y gritos su convocatoria al Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Redes sociales

Sin embargo, su estado físico siempre ha sido motivo de preocupación. Hoy esa situación parece empeorar, con reportes que indican que el astro no ha podido completar con normalidad las primeras actividades con el grupo.

Neymar no entrena con Brasil y es trasladado a una clínica

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) emitió un breve comunicado confirmando que Neymar no participó en los entrenamientos de este miércoles y fue trasladado a una clínica para realizarle los estudios complementarios.

“La Confederación Brasileña de Futbol informa que el jugador Neymar Jr. no participó en el entrenamiento de la Selección Brasileña, realizado este miércoles por la tarde en Teresópolis. El jugador fue trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a más pruebas. No se proporcionará más información hasta que el equipo médico de la Selección Brasileña haya concluido sus evaluaciones”, se lee.

Esta medida se da en el marco de la lesión en la pantorrilla que arrastra desde su paso reciente por Santos y, aunque inicialmente se describió como leve, su evolución no ha sido la esperada.

Los médicos de la selección evalúan con cautela la inflamación para determinar el tiempo exacto de recuperación. El delantero ya había sido monitoreado de cerca por el cuerpo médico de la CBF desde su convocatoria, pero esta ausencia genera mayor alerta en el campamento de Teresópolis.

Neymar y Rodrygo presenciaron el partidos de Santos de la Copa Sudamericana Reuters

Neymar: “Esta lesión no me preocupa”

En declaraciones previas a su llegada a la concentración, Neymar intentó transmitir tranquilidad al afirmar que esta lesión no le genera preocupación y que se siente confiado en su recuperación.

“¿Qué problema?” fue la respuesta del astro brasileño sobre si la lesión que arrastra podría traerle problemas durante el Mundial 2026.

A pesar de su historial de lesiones graves en los últimos años, el atacante de 34 años se mostró positivo y motivado por disputar su cuarta Copa del Mundo.

¿Adiós a la Copa del Mundo?

El hecho de que Neymar haya sido llevado a una clínica para evaluaciones más profundas abre el debate sobre si podría complicarse su permanencia en la convocatoria definitiva de Brasil para el Mundial 2026.

Aunque la lesión se considera menor, cualquier retroceso en su recuperación pondría en jaque su participación en los amistosos preparatorios.

Ancelotti y el staff médico deberán decidir si mantienen la confianza en su evolución o evalúan una posible baja de último momento.