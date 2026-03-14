Xolos cortó una racha de 8 partidos sin ganar; golea al León con polémica

Los Xolos de Tijuana cortaron una racha de ocho partidos sin ganar (no lo hacían desde el 14 de enero, jornada 2), luego de golear en calidad de visitante 0-3 al León, en un duelo que estuvo marcado por una polémica arbitral de Katia Itzel sobre la cancha del Nou Camp, jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Xolos sorprendió al León desde los primeros minutos, donde ‘La Fiera’ no tuvo capacidad de reacción en la primera parte del encuentro.

Kevin Castañeda se lució con un doblete Mexsport

León 0 – 1 Xolos. Kevin Castañeda y Diego Abreu triangularon a la perfección, para que el ‘10’ de Xolos quedara bien perfilado y mandar un punterazo para batir a Jordan García al 4’.

León 0 – 2 Xolos. En un contragolpe, Xolos agarró mal parado a los de León y marcó un gol de cuatro pases. Tras un rechace de un tiro de esquina, Kevin Castañeda comenzó el ataque por la banda izquierda, cambiaron de juego y de primera intención, Ramiro Árciga sirvió para Diego Abreu, quien de primera intención batió al arquero al 21’.

Diego Abreu marcó el León 0 - 2 Xolos Mexsport

León 0 – 3 Xolos. La polémica llegó en el tercer gol de ‘La Jauría’, cuando previamente había anotado Jordi Cortizo. Luego de una revisión en el VAR, la árbitra Katia Itzel marcó penal por una “zancadilla” imprudente de Fernando Beltrán. Kevin Castañeda no perdonó e hizo el tercero al 45+3’.

Kevin Castañeda marcó el León 0 - 3 Xolos por la vía del penal Mexsport

Para el segundo tiempo, el León se fue con todo en busca de acortar distancias en el marcador, pero Xolos se encerró y ‘La Fiera’ no pudo encontrar el gol del descuento.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz vieron cortada una racha de seis partidos sin caer en Xolos en el Nou Camp. La afición del León despidió a su equipo con abucheos.

Tijuana llegó a 12 puntos para escalar posiciones en la tabla general, mientras que León se estancó en 10.

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