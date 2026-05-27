Vinicius se rinde ante la España de Lamine Yamal como favorita del Mundial: "Pagan por verlo jugar"

A escasos días de que ruede el balón en el Mundial 2026, la máxima estrella de la selección brasileña y del Real Madrid, Vinicius Junior, ha encendido el debate internacional con unas declaraciones que están rompiendo el internet. Lejos de alimentar la eterna rivalidad del Clásico de España, 'Vini' se rindió por completo ante la joya del Barcelona, Lamine Yamal.

En una entrevista concedida al canal brasileño CazeTV, superando las 2 millones de vistas en pocas horas, el atacante de la Canarinha no dudó en poner a España en el trono de los candidatos al título mundial.

"España está entre los favoritos al Mundial, ganaron la Eurocopa y tienen a Lamine Yamal. Es uno de los mejores del mundo. Los aficionados pagan entradas por jugadores como él", dijo Vinicius Junior sobre su gran antagonista blaugrana.

Lamine Yamal está llamado a ser la figura española en el Mundial de 2026. Reuters

El peso del elogio: De blanco a azulgrana

Las palabras de Vinicius no son cualquier cosa. Estamos hablando de los dos extremos más desequilibrantes del planeta futbol. Uno es el rey del Santiago Bernabéu; el otro, el heredero del Camp Nou.

A sus apenas 18 años, Yamal llega a la Copa del Mundo con el cartel de campeón de la Eurocopa y de la Nations League, consolidado como el motor del equipo de Luis de la Fuente.

La respuesta de Lamine Yamal: Pies en la tierra

A pesar de los tremendos elogios de su rival madridista, la joven figura de España prefiere mantener la calma y no inflar las expectativas ante los micrófonos de la FIFA.

Sin excesos de confianza: "Ser favorito no te da nada, porque el favorito no tiene ni más goles ni ventaja en un partido", declaró el canterano culé.

"Ser favorito no te da nada, porque el favorito no tiene ni más goles ni ventaja en un partido", declaró el canterano culé. Orgullo por el estilo: Sin embargo, Yamal soltó una frase que demuestra la ambición del grupo: “Creo que somos la selección que mejor jugamos al futbol”.

El camino al trono del Mundial 2026

La España de Yamal iniciará su aventura mundialista en el Grupo H compartiendo sector con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, teniendo como sedes las ciudades de Atlanta y Guadalajara. Por su parte, el Brasil de Vinicius busca romper una sequía de 24 años sin levantar la Copa del Mundo (desde Corea-Japón 2002).

El torneo arranca este 11 de junio y la mesa está puesta: la tregua del Clásico terminó y ahora la presión está del lado de la joya de España.