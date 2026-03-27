El impactante homenaje de la selección de Irán: posan con mochilas por las víctimas del bombardeo a una escuela

La selección de Irán transformó un partido amistoso en un acto de memoria. Antes de enfrentar a Nigeria, sus jugadores ingresaron al campo con mochilas infantiles en las manos. Fue un homenaje a las víctimas de un bombardeo en una escuela primaria al sur de Teherán.

Las mochilas, de color púrpura, fueron cargadas por los futbolistas durante el himno nacional. La escena quedó en silencio. También llevaban brazaletes negros. El mensaje era claro. Recordar a más de 165 personas fallecidas en un bombardeo sucedido el 28 de febrero, en su mayoría niños, en uno de los episodios más trágicos recientes en el país.

El partido, disputado en Antalya, quedó en segundo plano. Nigeria se impuso 2-1 con goles de Moses Simon y Akor Adams. Irán descontó a través de Mehdi Taremi, pero el resultado terminó siendo anecdótico frente al contexto.

Mantienen preparación para el Mundial

La selección asiática, ya clasificada al Mundial 2026, atraviesa una preparación marcada por la incertidumbre. La guerra en su territorio y las tensiones internacionales han impactado su calendario, su logística y hasta su posible participación en partidos dentro de Estados Unidos, una de las sedes del torneo.

El gobierno iraní ha solicitado cambios en la sede de sus encuentros por motivos de seguridad, petición que ha sido rechazada por FIFA. El organismo insiste en mantener el calendario original del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

En medio de ese escenario, el equipo ha acumulado resultados irregulares. Derrota ante Rusia, empate sin goles frente a Uzbekistán y Cabo Verde, y ahora este tropiezo ante Nigeria. Sin embargo, lo deportivo ha quedado eclipsado por el peso del contexto.

El gesto de las mochilas expuso una realidad que trasciende el futbol. Un equipo que carga con algo más que presión competitiva. Que juega con la memoria reciente a cuestas.

Porque mientras el Mundial se acerca, Irán no solo se prepara para competir. También intenta representar a un país golpeado. Y en esa dualidad, cada partido se convierte en algo más que un resultado.