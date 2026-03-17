México podría ser opción para Irán; sigue la tensión

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, afirmó que su país analiza la posibilidad de no disputar en Estados Unidos los partidos que le correspondan durante el Mundial 2026, debido a preocupaciones sobre la seguridad de la selección iraní.

De acuerdo con un mensaje difundido por la embajada de Irán en México, el directivo señaló que, tras declaraciones del presidente estadunidense Donald Trump, en las que no se garantizaría la seguridad del equipo iraní, la federación considera no viajar a territorio estadunidense.

“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”, afirmó Taj, según el mensaje difundido por la representación diplomática iraní.

El dirigente también señaló que la federación iraní ya mantiene conversaciones con la FIFA para que, en caso de ser necesario, los encuentros que Irán deba disputar en el torneo se jueguen en México, una de las tres sedes del campeonato.

Irán es parte del Grupo G del Mundial 2026 y tiene previsto jugar dos partidos en Los Ángeles (contra Nueva Zelanda y Bélgica), y uno más en Seattle (ante Egipto) en esa primera fase.

Por otra parte, hasta el momento, la FIFA no ha informado públicamente sobre alguna solicitud formal para modificar las sedes de los partidos de la selección iraní ni sobre cambios en la planificación del torneo.

“Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, dijo Windsor Paul John, secretario general de la AFC. “Estamos monitoreando si juegan o no, pero por el momento sí lo harán. No hay información oficial de que no vayan a jugar”, declaró en una rueda de prensa en la sede de la AFC, en Kuala Lumpur.

Windsor enfatizó que la AFC quiere que Irán, un “equipo de primer nivel”, participe en la máxima cita mundial.

“Así que esperamos que resuelvan sus problemas... y que puedan participar en el Mundial”, señaló.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que la selección iraní era bienvenida, “pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

La semana pasada el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, puso en duda la participación de su país en el Mundial 2026.

“¿Cómo ser optimista en esas condiciones en relación al Mundial en Estados Unidos? Si el Mundial tiene lugar en esas condiciones, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?”, afirmó en las redes sociales.

Por otra parte, en Australia, dos iraníes entrenaron con el club Brisbane Roar tras solicitar asilo en el país, y una de ellas subió una foto junto a una alta responsable de la FIFA afirmando: “Todo saldrá bien”.

Durante la Copa de Asia femenil, siete integrantes de Irán buscaron asilo en Australia la semana pasada, después de que fueran tachadas de “traidoras” en su país por negarse a cantar el himno nacional en su partido inaugural del torneo.

Sólo dos jugadoras, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, están en Australia después de que las demás cambiaran de opinión y decidieran regresar.