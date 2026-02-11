Vídeo: Charlyn Corral pierde la cabeza y jala de los cabellos a una rival del San Luis

En el fútbol existen nombres que imponen. Charlyn Corral, la máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil es uno de ellos. Sin embargo, en el reciente duelo entre Pachuca y Atlético de San Luis, la mística de la "9" se estrelló contra el reglamento.

En el Estadio Libertad Financiera de San Luis pocos podían creer lo que veían. En una jugada aparentemente aislada y sin una provocación proporcional, la frustración se apoderó de Charlyn Corral, quien jaló violentamente del cabello a la colombiana Farlyn Caicedo.

La agresión, clara y fuera de toda lógica deportiva, dejó a las jugadoras potosinas y a la afición en un silencio sepulcral. No era una falta técnica; era un gesto antideportivo impropio de una figura de su calibre.

Lo que siguió fue un ejercicio de autoridad que se ha vuelto viral. Mientras otras árbitras en el pasado han parecido dudar al momento de sancionar a las "vacas sagradas" de la liga, Diana Stephany Velázquez Lomelí no titubeó.

Tras percatarse de la gravedad de la acción, la silbante mantuvo la calma ante los reclamos.

Sin que le pesaran los más de 100 goles de Charlyn ni su estatus de leyenda, Velázquez Lomelí llevó la mano al bolsillo trasero y mostró la tarjeta roja directa.

La discusión no se ha hecho esperar. Muchos coinciden en que la acción no fue tan brutal como para merecer una tarjeta roja directa y otros apoyan que el reglamento se utilice de la misma forma con todas.

Farlyn Caicedo, víctima de la agresión, terminó el encuentro desconcertada ante la reacción de Corral, aunque en un momento de arrebato la empujó levemente para reclamar la acción.

Se critica que, en torneos anteriores, la jerarquía de Corral parecía "nublar" la vista de los jueces en jugadas de roce físico. Esta vez, la justicia fue ciega al currículum.