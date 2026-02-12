¿CADA CUÁNDO?

¿Cuáles son las recomendaciones para la limpieza de la casa, cada cuándo?

R. Véalo así, la limpieza semanal no es perfección, es mantenimiento emocional. Una casa atendida cada siete días respira mejor y acumula menos estrés visual. Los expertos coinciden en seis zonas clave. Las sábanas y fundas deben lavarse semanalmente porque acumulan sudor, células muertas y ácaros. Las superficies de alto contacto, como manijas, interruptores y controles remotos, pueden albergar más bacterias que un baño público si no se desinfectan con regularidad. Los botes de basura, incluso con bolsa, guardan líquidos y olores que se adhieren al plástico. El baño necesita limpieza semanal para evitar moho y sarro. La cocina requiere atención en encimeras, estufa y tablas de cortar para prevenir contaminación cruzada. Y los pisos, archivo histórico de la semana, deben barrerse y trapearse para reducir polvo y alergias.

Una casa limpia una vez por semana es una casa que coopera contigo y no tiene que apurarse si le llegan visitas inesperadas.

OTRA SEMANAL

¿Qué alimentos deberías consumir al menos una vez por semana para mejorar tu salud?

R. Le comparto que la nutrición no necesita modas, necesita constancia. Hay alimentos que, consumidos semanalmente, mejoran la salud sin discursos exagerados. El pescado graso, como salmón o sardina, aporta omega 3 que reduce la inflamación y protege el corazón. Las legumbres, desde frijoles hasta lentejas, mejoran la salud intestinal y reducen el riesgo de diabetes tipo 2. Las verduras de hoja verde, como espinaca o acelga, aportan folatos y antioxidantes que se asocian con menor deterioro cognitivo. Los frutos secos, en pequeñas porciones, mejoran el perfil lipídico y ayudan a controlar el apetito.

No se trata de comer perfecto, sino de darle al cuerpo herramientas que funcionan.

LOS MÁS RECIENTES

¿Qué descubrimientos médicos recientes están cambiando la conversación en salud?

R. La medicina vive un momento de aceleración silenciosa. Uno de los avances más comentados es el uso de inteligencia artificial para detectar enfermedades en etapas tempranas, desde cáncer de mama hasta problemas cardiacos, con modelos capaces de identificar patrones invisibles al ojo humano.

También destacan los nuevos tratamientos basados en edición genética que han mostrado resultados prometedores en enfermedades hereditarias raras. En el campo de la salud metabólica, estudios recientes han demostrado que ciertos medicamentos originalmente diseñados para diabetes pueden reducir riesgo cardiovascular y ayudar a controlar peso en pacientes con obesidad. Y en enfermedades infecciosas se han desarrollado vacunas más estables y fáciles de transportar, pensadas para regiones con infraestructura limitada. La ciencia avanza sin ruido, pero con impacto; bueno, esto sucede en la mayor parte del mundo, no en el ahora retrógrado Estados Unidos.