VIDEO: Patrick Mahomes vuelve a practicar en tiempo récord con los Chiefs tras cirugía de rodilla

Patrick Mahomes no espera. El quarterback de los Kansas City Chiefs regresó de forma sorpresiva a los campos de entrenamiento para participar en la primera sesión de las Actividades Organizadas del Equipo (OTAs), a solo cinco meses de la cirugía de rodilla que lo obligó a abandonar la campaña anterior antes de tiempo.

Aunque la sesión de entrenamiento estuvo cerrada a los medios de comunicación, los Chiefs encendieron las redes sociales al publicar un clip donde se muestra a Mahomes ejecutando un dropback y lanzando un pase profundo con total precisión, portando una rodillera de protección en su pierna izquierda.

¿Qué lesión sufrió Patrick Mahomes y cuál era su tiempo de recuperación?

El camino de regreso para el jugador franquicia de Kansas City no ha sido sencillo:

La lesión: En diciembre pasado, Mahomes sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda durante un encuentro ante los Los Angeles Chargers.

En diciembre pasado, Mahomes sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda durante un encuentro ante los Los Angeles Chargers. La operación: Fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente en Dallas por el prestigioso doctor Dan Cooper.

Fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente en Dallas por el prestigioso doctor Dan Cooper. El pronóstico inicial: El jefe de medicina deportiva de los Chiefs, Rick Burkholder, estimó originalmente un periodo de recuperación de nueve meses, lo que ponía en serio riesgo su participación en el inicio de la nueva temporada.