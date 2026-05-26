VIDEO: Patrick Mahomes vuelve a practicar en tiempo récord con los Chiefs tras cirugía de rodilla
El quarterback estelar lanzó pases en las prácticas de Kansas City, utilizando una protección en la rodilla izquierda a cuatro meses del debut de la temporada ante Denver
Patrick Mahomes no espera. El quarterback de los Kansas City Chiefs regresó de forma sorpresiva a los campos de entrenamiento para participar en la primera sesión de las Actividades Organizadas del Equipo (OTAs), a solo cinco meses de la cirugía de rodilla que lo obligó a abandonar la campaña anterior antes de tiempo.
Aunque la sesión de entrenamiento estuvo cerrada a los medios de comunicación, los Chiefs encendieron las redes sociales al publicar un clip donde se muestra a Mahomes ejecutando un dropback y lanzando un pase profundo con total precisión, portando una rodillera de protección en su pierna izquierda.
¿Qué lesión sufrió Patrick Mahomes y cuál era su tiempo de recuperación?
El camino de regreso para el jugador franquicia de Kansas City no ha sido sencillo:
- La lesión: En diciembre pasado, Mahomes sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda durante un encuentro ante los Los Angeles Chargers.
- La operación: Fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente en Dallas por el prestigioso doctor Dan Cooper.
- El pronóstico inicial: El jefe de medicina deportiva de los Chiefs, Rick Burkholder, estimó originalmente un periodo de recuperación de nueve meses, lo que ponía en serio riesgo su participación en el inicio de la nueva temporada.
El gerente general de la franquicia, Brett Veach, reconoció que Mahomes se encuentra "muy por delante del calendario establecido" debido a que el quarterback decidió realizar toda su rehabilitación en las instalaciones del equipo en Kansas City junto a su preparadora física, Julie Frymyer, renunciando a sus habituales vacaciones en Texas.
El plan de Andy Reid para el regreso de Mahomes
A pesar del optimismo generalizado, el entrenador en jefe Andy Reid ha sido claro sobre las precauciones que tomará el cuerpo técnico en esta etapa de la pretemporada.
La Fase 2 del programa actual no incluye contacto físico ni jugadas de ofensiva contra defensiva, por lo que las actividades de Mahomes están estrictamente limitadas a lanzamientos sin resistencia. El verdadero progreso se evaluará cuando el equipo avance a la Fase 3, donde los esquemas de juego real comiencen a tomar forma sobre el emparrillado.
¿Cuándo debutan los Kansas City Chiefs en la temporada 2026?
Los Kansas City Chiefs abrirán oficialmente su participación en la temporada regular el 14 de septiembre, protagonizando un choque de alto voltaje en el Monday Night Football ante sus rivales divisionales de la AFC Oeste, los Denver Broncos.
La meta de Mahomes es estar al 100% para la Semana 1. La primera práctica abierta formalmente a los medios de comunicación se llevará a cabo este jueves, lo que permitirá a los analistas evaluar a fondo la movilidad del quarterback que redefinió la posición en la NFL.