Xabi Alonso quiere llevarse a Mbappé al Chelsea 

Xabi Alonso ha sido nombrado nuevo entrenador del Chelsea y comenzará su labor el 1 de julio de 2026 con un contrato de cuatro años.

Su llegada representa un punto de inflexión para el club londinense tras una temporada irregular, con el objetivo de liderar una profunda reestructuración tanto en el aspecto deportivo como en la identidad del equipo.

Xabi Alonso ha cerrado un contrato multianual con el Chelsea REUTERS

La directiva de Chelsea confía en su liderazgo para devolver al equipo a la élite de la Premier League y competiciones europeas.

¿Mbappé al Chelsea? Xabi Alonso lo quiere

El rumor sobre un posible traspaso de Kylian Mbappé al Chelsea de la mano de Xabi Alonso surgió con fuerza en las últimas semanas..

De acuerdo con medios internacionales, como Talksport, Alonso ve al francés como una pieza clave para reconstruir el ataque blue y sueña con reunirse con él, recordando su buena relación previa en el Real Madrid.

Mbappé, quien enfrenta un futuro incierto en el Real Madrid tras una temporada con altibajos, sería el fichaje estrella que Alonso pediría para el verano.

La directiva del Chelsea estaría abierta a explorar la operación si surge la oportunidad, considerando el descontento del jugador en el Bernabéu.

Aunque el propio Florentino Pérez ha dejado claro que no negociará fácilmente la salida de Mbappé, los rumores no paran de crecer.

Esperarán si Kylian Mbappé puede terminar el entrenamiento Reuters

Mbappé y los problemas en Madrid

Kylian Mbappé ha tenido dificultades para integrarse completamente en el ecosistema del Real Madrid. A pesar de su enorme talento, el francés ha luchado por encontrar su rol definitivo en un equipo donde Vinicius es considerado el gran referente del ataque.

Además de los problemas de rol, Mbappé ha mostrado estadísticas bajas en trabajo defensivo y presión alta, algo que no encaja del todo con la intensidad que exige el estilo madridista.

Esto ha provocado críticas internas y externas, especialmente en una temporada en la que el equipo no logró los títulos esperados.