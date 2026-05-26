SGA anota 32 puntos y el Thunder aplasta a Wembanyama: Oklahoma City roza las Finales de la NBA

El campeón defensor avisó al resto de la NBA: Oklahoma City Thunder no tiene intención de ceder su corona.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos y el Thunder aplastó a los San Antonio Spurs 127-114 en el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Oeste, tomando ventaja de 3-2 en la serie y quedando a un triunfo de regresar a las Finales de la NBA.

Alex Caruso encabezó otra sólida jornada del banco con 22 puntos, mientras que Jared McCain —convocado al quinteto inicial ante las bajas de Jalen Williams y Ajay Mitchell— aportó 20 unidades en su primer arranque de playoffs. Chet Holmgren completó el cuadro con 16 puntos y 11 rebotes, e Isaiah Hartenstein firmó un doble-doble de 12 puntos y 15 rebotes.

El partido fue una respuesta directa al tropiezo del Juego 4. Dos días antes, Oklahoma City había sido limitado a 82 puntos; este martes, ya tenía esa misma cifra antes de que el tercer cuarto cumpliera tres minutos y medio. El Thunder anotó 40 puntos en el segundo cuarto para tomar el control definitivo.

Obviamente jugamos mucho mejor en términos de nuestro proceso y del resultado", dijo el entrenador Mark Daigneault. "Este equipo hace un gran trabajo al volver al día siguiente de manera muy neutral, tomando las lecciones y aplicándolas hacia adelante".

Wembanyama no pudo brillar con los San Antonio Spurs

San Antonio tuvo 24 puntos de Stephon Castle, 22 de Julian Champagnie y 20 de Victor Wembanyama, quien sin embargo fue contenido a cuatro de 15 en tiros de campo. Los Spurs además fallaron 29 de sus 41 intentos de triple, una noche desde el perímetro que sentenció cualquier intento de remontada.

El Juego 6 se disputará el jueves en San Antonio; si la serie se extiende al máximo, el Juego 7 regresará a Oklahoma City el sábado.