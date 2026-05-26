Cristo Fernández, actor de Ted Lasso, agradecido con el Locomotive por dejarlo jugar futbol

El actor mexicano Cristo Fernández, conocido mundialmente por interpretar a Dani Rojas en la exitosa serie Ted Lasso, ha vuelto a acaparar titulares.

Más allá de su consolidada carrera en la pantalla, ahora es el centro de atención por un inesperado giro profesional: su fichaje como futbolista.

Cristo Fernández posando con la playera del Columbus Crew Instagram

El actor, de 35 años, firmó con el El Paso Locomotive FC de la USL Championship después de superar una prueba de dos meses.

Cristo Fernández cumplió su sueño de ser futbolista

Durante una entrevista para la cadena BBC, Cristo Fernández expresó con emoción su paso al futbol profesional, describiéndolo como un sueño hecho realidad tras años de dedicación.

“Una de las razones principales por las que estoy aquí (con el club de futbol) se debe a mi actuación, a Dani Rojas y Ted Lasso, pero también estoy agradecido que me dejaron competir y me vieron como un jugador de futbol soccer y así me trataron", señaló.

Fernández reveló que este deporte ha sido un gran acompañante durante toda su vida, no sólo en su etapa como actor.

El futbol siempre ha sido parte de mi vida e identidad, y no importa a dónde me ha llevado la vida, mi corazón nunca abandonó el sueño de competir profesionalmente”, añadió.

De igual manera, Cristo enfatizó que fue una decisión que le costó mucho, ya que tenía algo bien en la serie, sin embargo, siempre quiso cumplir ese sueño.

"Esta travesía de regreso al soccer profesional es sobre creer en ti mismo, tomar riesgos, y continuar persiguiendo tus sueños sin importar cuán inesperado sea el camino”, comentó.

Por último, Cristo Fernández dejó en claro a la selección que apoyará durante el Mundial 2026, revelando que será México.

Soy de Guadalajara y estaré 100% apoyando a México", sentenció.

De actor a futbolista: la historia de Cristo Fernández

Cristo Fernández nació en Guadalajara, Jalisco, y desde joven mostró un gran talento para el futbol. Jugó en las fuerzas básicas en México hasta los 15 años, cuando una lesión de rodilla lo obligó a dejar de lado su sueño profesional y explorar otras pasiones, como la actuación.

Tras mudarse a Londres, consiguió el papel de Dani Rojas en Ted Lasso, donde su carisma y la frase “Football is life” conquistaron a millones de espectadores. n.

Ahora, a los 35 años, Fernández cierra el círculo. Después de probar con el Chicago Fire II y superar las pruebas en El Paso Locomotive FC, se convirtió en jugador profesional.