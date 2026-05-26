El futuro de Efraín Juárez en vilo

Efraín Juárez no quiere seguir en Pumas, pero su representante calma las aguas. El aún DT de Pumas condicionó, ayer por la tarde, su permanencia en el club, pidió refuerzos de calidad para tener un plantel más robusto, la directiva no le dijo que no, pero le hizo hincapié en que para ellos lo más importante era buscar talento interno, en la cantera.

Fue ahí cuando Efraín entendió y dejó su postura muy clara: irse del club. El problema es que aún tiene un contrato de seis meses y legalmente tendría que cumplirlo, por eso su representante salió a calmar las aguas porque necesita negociar en un ambiente de tranquilidad.

"A menos de que se indique lo contrario", dijo el representante de Efraín Juárez Mexsport

“Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”, publicó David Baldwin, representante del técnico.

Una de las condiciones para la permanencia de Efraín Juárez sería que la directiva retuviera a Jordan Carrillo y que contrataran a más jugadores, pero los altos mandos de Pumas le estarían echando el ojo más a cantera que a grandes contrataciones.

El futuro de Jordan Carrillo sería uno de los puntos para la permanencia de Efraín Juárez Mexsport

“Pumas era el único formador, pero la competencia hizo que todos saquen jugadores. Eso no impide que sigamos con nuestra idea y por eso desde la primera pretemporada con Efraín Juárez se llevó a 10 o 12 jugadores y lo que hacemos es que nuestros jugadores compitan en generaciones mayores, por ejemplo la Sub 17 juega en la Sub 20 y así sucesivamente”, dijo Luis Raúl González, presidente de Pumas, en una entrevista para Excélsior en abril de 2026.

“Era de suponerse: Efraín Juárez entiende que, con este Pumas, no le alcanzaría para más. Si se va, dejaría un hueco muy difícil de llenar en la institución…”, publicó por su parte David Faitelson.

Efraín Juárez en el radar de varios equipos de Europa Mexsport

La buena temporada de Pumas le trajo interés de varios equipos de Europa de contratar al técnico mexicano, pero Efraín Juárez tiene contrato hasta diciembre de 2026. La intención de la directiva es extenderle contrato por tres años, por lo que la decisión final sería la del estratega.

Luis Raúl González, presidente de Pumas, envió un mensaje tras perder la final del Clausura 2026 con Cruz Azul, mostrando su deseo de ser campeones y admitiendo que no basta solo con competir.

“Llegar a una Final tiene mérito, pero no alcanza, haber sido líderes generales habla del trabajo y compromiso, pero nuestro estándar tiene que ser otro, competir no es suficiente, queremos ser campeones, hoy estamos en deuda, con la afición que creyó. No venimos a pedir que el dolor desaparezca, venimos a asumirlo, compartirlo y transformarlo en responsabilidad. En Pumas cuando toca levantarse, nos levantamos juntos”, dijo.