Ellos cargan con la ilusión: Alineación confirmada de México para la Inauguración del Mundial frente a Sudáfrica

La espera terminó. Cuando el balón ruede esta tarde en el Estadio Ciudad de México, México y Sudáfrica no sólo abrirán la Copa Mundial de 2026. También volverán a encontrarse en una escena que parecía reservada para los libros de historia.

Hace exactamente 16 años, ambos países inauguraron el Mundial de Sudáfrica 2010 en Johannesburgo. Aquel 11 de junio terminó con empate 1-1, el gol de Siphiwe Tshabalala, la respuesta de Rafael Márquez y el sonido de las vuvuzelas acompañando una de las imágenes más recordadas del futbol moderno. Ahora el destino los vuelve a cruzar.

Nunca antes, en los 19 partidos inaugurales de una Copa del Mundo disputados bajo el formato de un sólo encuentro de apertura, se había repetido la misma confrontación. México y Sudáfrica protagonizarán una revancha que tardó 16 años en escribirse.

Pero la historia no termina ahí.

El escenario también tendrá un peso simbólico extraordinario. El Estadio Ciudad de México albergará su partido número 20 en la historia de los Mundiales, una cifra que lo coloca muy por encima de cualquier otra sede en el planeta. Son cinco encuentros más que el segundo estadio con más actividad mundialista. Ningún otro inmueble ha sido tan recurrente en la máxima competición del futbol.

Y en medio de semejante contexto, Javier Aguirre ha decidido confiar en una generación que apenas comienza a construir su propia historia.

El once elegido por Aguirre

México arrancará el torneo con Raúl Rangel en la portería; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Érik Lira como eje del mediocampo acompañado por Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez; mientras que Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez conformarán el ataque.

La alineación confirma la renovación que ha experimentado el Tri desde Qatar 2022. Basta observar un dato para entender la magnitud del cambio. Sólo cuatro jugadores han vivido minutos Mundial

De los 11 futbolistas que iniciarán el encuentro, únicamente César Montes, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez saben lo que significa disputar minutos en una Copa del Mundo.

Los otros siete vivirán su bautizo mundialista bajo una presión difícil de imaginar. No habrá un partido de preparación, ni una sede discreta, ni un escenario menor. Su estreno llegará frente a más de 80 mil aficionados, en el estadio más emblemático del futbol mexicano y en el partido que abrirá el torneo ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Raúl Jiménez aparece como el gran veterano del grupo. A sus 35 años será la referencia ofensiva y uno de los pocos vínculos que unen a esta selección con las generaciones que disputaron Rusia 2018 y Qatar 2022.

Montes se ha convertido en el líder natural de la zaga y por ello llevará el gafete de capitán. Gallardo mantiene su lugar como uno de los hombres de confianza de Aguirre. Alvarado, por su parte, llega al Mundial en el momento más sólido de su carrera.

Detrás de ellos emerge una generación que busca hacerse un nombre propio. Una apuesta por el futuro

La presencia de Raúl Rangel, Érik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Julián Quiñones refleja una decisión clara del cuerpo técnico. México no llega al Mundial aferrado a la experiencia. Llega apostando por futbolistas que representan el presente inmediato y, probablemente, el futuro de la selección.

Por eso el encuentro frente a Sudáfrica trasciende los 90 minutos. Es el comienzo de una Copa del Mundo en casa, pero también el primer examen de una generación que deberá cargar con expectativas enormes.

Hace 16 años, México y Sudáfrica abrieron un Mundial que terminó siendo inolvidable. Esta tarde volverán a hacerlo. La diferencia es que ahora el escenario es el corazón del futbol mexicano y que gran parte del equipo tricolor disputará el partido más importante de su vida.

La historia ya está escrita. Lo único que falta es saber si esta nueva generación será capaz de dejar su propia huella en ella.