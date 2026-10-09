‘El Hijo de Fishman’ queda en libertad tras acuerdo reparatorio por la muerte de ‘El Búho’

El luchador profesional ‘El Hijo de Fishman’ fue puesto en libertad durante la madrugada de este viernes 9 de octubre, luego de permanecer varios días detenido a disposición de las autoridades tras el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en el ámbito luchístico como ‘El Búho’.

La resolución del caso se dio mediante una vía alternativa de solución de conflictos. Según información brindada por Paolette Hernández, la familia de la víctima manifestó su voluntad de resolver la situación legal sin prolongar el juicio, alcanzando un acuerdo de reparación de daños con la defensa del gladiador.

Por su parte, el despacho legal "Magallán, Reyes y Asociados", representante de ‘El Hijo de Fishman’, confirmó el término del proceso penal:

“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el Sr. ‘Fishman’ ya está en libertad. No hubo una situación de ir más allá en el proceso, culminamos y se logró la libertad el día de hoy”.

Tras el otorgamiento del perdón legal por parte de los familiares de Pineda, el luchador abandonó las instalaciones donde se encontraba custodiado.

El equipo de representación del luchador adelantó que en los próximos días se convocará a una conferencia de prensa en la que participarán ‘El Hijo de Fishman’, su familia y su cuerpo legal para brindar detalles y aclarar públicamente lo ocurrido en este lamentable suceso.

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Así fue la lamentable muerte de ‘El Búho’

Durante la función de lucha libre en la arena del Centro Deportivo y Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, ‘El Hijo de Fishman’ cargó y provocó un fuerte impacto del réferi ‘El Búho’ sobre el ring, quien se quedó visiblemente herido y tan solo unos minutos después, Gerardo Germán Pineda falleció en el lugar de los hechos.

Autoridades locales acudieron al lugar y decidieron detener a ‘El Hijo de Fishman por presunto homicidio culposo y tras casi tres días de custodia, este ya se encuentra en libertad.