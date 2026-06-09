Héroe mexicano: Brandon Valenzuela le da el triunfo a Blue Jays con walk-off sobre Phillies

Cuando los Blue Jays necesitaron un héroe inesperado, apareció otro mexicano.

Brandon Valenzuela, receptor nacido en Hermosillo, Sonora, conectó el sencillo que dejó tendidos en el terreno a los Phillies y le dio a Toronto una victoria de 3-2 en la novena entrada. Fue el primer walk-off de su carrera en las Grandes Ligas y un momento que refuerza la creciente presencia mexicana detrás del plato en la organización canadiense.

La escena tuvo un significado especial. Apenas unos días después de que Alejandro Kirk conectara en ligas menores un cuadrangular después de quedar fuera por más de un mes debido a una fractura en el pulgar izquierdo, otro catcher mexicano tuvo protagonismo con la organización canadiense. Durante la temporada pasada, Kirk fue el hombre de los batazos oportunos para Toronto y definió varios encuentros con cuadrangulares y producciones decisivas. Ahora, mientras el estelar receptor se recupera, Valenzuela tomó la estafeta.

Toronto llegó al cierre de la novena abajo 2-1 tras un doble productor de Bryson Stott. Parecía una derrota inevitable, pero el dominicano Jhoan Durán perdió el control del episodio. Myles Straw anotó la carrera del empate gracias a un lanzamiento descontrolado y, momentos después, Valenzuela encontró el pitcheo indicado para enviar a Daulton Varsho al plato con la carrera de la victoria.

El batazo desató la celebración en el Rogers Centre y marcó el mayor momento de la joven trayectoria del mexicano.

La noche también tuvo como figura al abridor Dylan Cease, quien regresó de la lista de lesionados y dominó a la ofensiva de Filadelfia con 11 ponches en seis entradas. Sin embargo, el desenlace quedó reservado para Valenzuela.

El receptor tricolor a ha pasado años construyendo su camino dentro del sistema de ligas menores de Toronto. Considerado durante mucho tiempo una promesa defensiva, comenzó a ganar notoriedad por su capacidad para producir carreras en momentos importantes. El sencillo de este martes representa el punto más alto de esa evolución.

Para los Blue Jays, la aparición de Valenzuela ofrece una noticia alentadora en medio de la ausencia de Kirk. Para México, confirma que la tradición de receptores de élite continúa produciendo protagonistas en el máximo nivel del beisbol.

Una noche después de que Toronto necesitara respuestas, un mexicano las encontró. Y lo hizo con el batazo más importante de su vida.