Brandon Valenzuela firma gran noche y levanta la mano en Toronto

El catcher sonorense Brandon Valenzuela tuvo una gran noche en las Grandes Ligas al comandar la aplastante victoria de los Azulejos de Toronto por marcador de 14-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles, en un encuentro donde brilló tanto con el bat como detrás del plato.

El mexicano conectó 4 imparables por primera vez en su carrera, incluido su cuarto cuadrangular de la temporada, además de remolcar 3 carreras y anotar en par de ocasiones para seguir aprovechando la oportunidad que recibió tras la lesión del también mexicano Alejandro Kirk.

Valenzuela, quien debutó el pasado 5 de abril en las Mayores, disputó apenas su juego número 22 y firmó la mejor actuación ofensiva de su joven carrera. El receptor abrió la segunda entrada con un sencillo y más tarde desató el ataque de Toronto con un poderoso cuadrangular de 3 carreras.

El batazo salió del bat a 104.4 millas por hora y superó la barda del jardín izquierdo con dos corredores en circulación, ampliando la ventaja de los canadienses en una ofensiva que nunca bajó el ritmo.

En la séptima entrada volvió a responder con otro sencillo y posteriormente anotó una carrera más. Ya en la octava, el sonorense regresó nuevamente a la caja de bateo y conectó un doblete productor para cerrar una jornada redonda.

Con su actuación, Brandon Valenzuela elevó su promedio de bateo a .246 y llegó a 10 carreras impulsadas en la temporada, consolidándose poco a poco como una de las revelaciones mexicanas del inicio de campaña.

Además del aporte ofensivo, el receptor mexicano también destacó manejando el pitcheo de los Azulejos, que dominaron prácticamente todo el encuentro.

El novato Trey Yesavage lanzó 4 entradas en blanco, en las que permitió apenas 4 imparables. Posteriormente, los primeros 3 relevistas del bullpen retiraron en orden a sus rivales.

Mason Fluharty ponchó a 2 de los 3 bateadores que enfrentó para quedarse con la victoria, mientras que Tyler Rogers permitió 3 hits y la única carrera de los Angelinos, terminando así con la posibilidad de la blanqueada.

Finalmente, pese a aceptar 3 imparables, Tommy Nance colgó el cero en la última entrada para sellar el contundente triunfo de Toronto.

La actuación del sonorense llega en un momento clave, ya que Valenzuela sigue levantando la mano para mantenerse en el roster de Grandes Ligas una vez que Alejandro Kirk regrese de lesión, dándole además a los Azulejos la posibilidad de contar con una receptoría completamente mexicana.