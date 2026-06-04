VIDEO: Alejandro Kirk da jonrón en su primer juego después de la lesión; su regreso a MLB está cerca

El tijuanense Alejandro Kirk dio un paso importante rumbo a su regreso a las Grandes Ligas. El receptor mexicano debutó en su asignación de rehabilitación con los Dunedin Blue Jays y lo hizo de la mejor manera posible al conectar un cuadrangular en su primer juego desde que sufrió la lesión que lo ha mantenido fuera de actividad durante más de dos meses.

El catcher de los Azulejos de Toronto no disputa un encuentro en las Mayores desde el pasado 3 de abril, cuando sufrió una fractura y dislocación del pulgar izquierdo tras recibir un foul tip directamente en el guante. La lesión requirió cirugía y la colocación de un tornillo en la articulación, obligándolo a perderse 55 partidos consecutivos.

Durante las últimas semanas, el bajacaliforniano trabajó en Florida cumpliendo diferentes etapas de su recuperación. Programas de tiro, sesiones de bullpen y prácticas de bateo en vivo fueron parte del proceso antes de recibir finalmente autorización para comenzar una asignación formal de rehabilitación.

Y apenas regresó a la acción, Kirk respondió de inmediato.

El receptor desapareció la pelota del parque en su primer encuentro con la sucursal Clase A de Toronto, una acción que fue celebrada por los Dunedin Blue Jays en redes sociales y posteriormente compartida también por la organización de Grandes Ligas.

La noticia llega en un momento complicado para Toronto. Los Azulejos atraviesan una racha de cuatro derrotas consecutivas y perdieron los dos primeros encuentros de su serie ante los Bravos de Atlanta. El club inició la jornada del jueves con marca de 29 victorias y 33 derrotas, ubicado a 8.5 juegos del liderato de la División Este de la Liga Americana.

Además, los Orioles de Baltimore presentan el mismo récord, por lo que Toronto intenta evitar seguir perdiendo terreno en una división que luce cada vez más competida.

La organización también extraña lo que aporta el mexicano detrás del plato. En 2025 firmó la mejor temporada de su carrera al batear para .282, con porcentaje de embasado de .348, slugging de .421 y 15 cuadrangulares en 130 encuentros. Su desempeño le permitió conquistar el Silver Slugger, además de conectar cinco jonrones durante los playoffs para ayudar a Toronto a alcanzar la Serie Mundial.

Todavía no existe una fecha oficial para su regreso. De acuerdo con reportes, los Azulejos esperan que reciba al menos 20 apariciones al plato durante su proceso de rehabilitación antes de considerar su activación.

Si continúa acumulando turnos sin contratiempos, Alejandro Kirk podría estar de regreso en las Grandes Ligas a mediados de junio, una noticia que representa un respiro para una novena que necesita recuperar a una de sus piezas más importantes.

Brandon Valenzuela se aferra a quedarse en Grandes Ligas ante el regreso de Kirk

El regreso del tijuanense Alejandro Kirk también obligará a Toronto a tomar una decisión en la receptoría. El sonorense Brandon Valenzuela, de 25 años, busca mantenerse en el roster tras aprovechar la oportunidad que le abrió la lesión de su compatriota.

Valenzuela debutó en las Grandes Ligas el 5 de abril, apenas dos días después de que Kirk sufriera la lesión que lo envió a la lista de lesionados. La baja del receptor mexicano abrió un espacio que el sonorense aprovechó para recibir la primera oportunidad de su carrera en las Mayores.

Desde entonces, Valenzuela batea para .231, con cinco jonrones y 11 carreras producidas en 40 encuentros. Su cuadrangular más reciente llegó apenas el miércoles.

La competencia directa parece ser con Tyler Heineman, quien registra un promedio de .141, con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en 29 partidos.

Sin embargo, la situación contractual podría jugar un papel importante. Valenzuela todavía puede ser enviado a Ligas Menores sin necesidad de exponerse a waivers, mientras que Heineman tendría que ser colocado en asignación, exponiendo a Toronto a perderlo si otra organización decide reclamarlo.

Si Valenzuela logra conservar su lugar una vez que Kirk sea activado, el beisbol mexicano podría vivir un momento histórico. Nunca antes una organización de Grandes Ligas ha contado simultáneamente con dos receptores nacidos en México dentro de su roster activo, por lo que los Azulejos podrían convertirse en el escenario de una situación inédita para la pelota nacional.