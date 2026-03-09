¿Hay romance? 'Pollo' Briseño y Miroslava Montemayor desatan rumores con indirectas

El amor y el futbol mexicano regalaron un nuevo capítulo que desató la locura entre los aficionados. Lo que comenzó como un simple saludo en televisión, rápidamente evolucionó hasta convertirse en la telenovela favorita de las redes sociales. Los protagonistas de esta historia son el zaguero Antonio ‘Pollo’ Briseño y la reconocida conductora Miroslava Montemayor, quienes intercambiaron una serie de mensajes públicos que apuntan a un posible y sonado romance. El actual jugador de los Diablos Rojos del Toluca aprovechó su gran momento en la cancha para lanzar dedicatorias muy especiales que no pasaron desapercibidas para nadie.

Miroslava Montemayor con un vestido rosa. Foto de IG: Miroslava Montemayor

EL FESTEJO Y LAS INDIRECTAS EN INSTAGRAM TRAS EL GOL CON TOLUCA

Durante la intensa actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la escuadra escarlata impuso condiciones y derrotó por un contundente marcador de 3-1 a los Bravos de Juárez. En este vibrante encuentro, el ‘Pollo’ Briseño se vistió de héroe al marcar la segunda anotación del equipo mexiquense. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas de la prensa rosa fue su eufórica celebración. El defensa central corrió hacia la cámara y mandó un apasionado beso al aire, un gesto que de inmediato cobró sentido horas más tarde en sus plataformas digitales.

Publicación del 'Pollo' Briseño en redes sociales. Foto de IG: Antonio Briseño

A través de sus historias de Instagram, el zaguero subió una fotografía replicando el beso de la cancha, pero le agregó un texto que elevó la temperatura: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”. Por si fuera poco, musicalizó la publicación con el exitoso tema "No capea" de Xavi y Grupo Frontera, dejando en claro que sus intenciones llevaban una dedicatoria muy específica que enloqueció a sus miles de seguidores y encendió las especulaciones.

EL SURGIMIENTO DEL COQUETEO EN PLENA TRANSMISIÓN DE FUTBOL

La maquinaria mediática del Toluca entró al quite y decidió ponerle más sabor al asunto. Mediante su cuenta oficial de X (anteriormente conocida como Twitter), el club mexiquense arrobó directamente a Miroslava Montemayor para preguntarle su calificación sobre el tanto que marcó el central ante la escuadra fronteriza. Lejos de esquivar el compromiso, la carismática presentadora respondió con bastante picardía: “Yo le doy un 20 de 10 diría Daddy Yankee”. Esta interacción se interpretó de inmediato como una correspondencia total a los coqueteos del aguerrido defensor.

Respuesta de Miroslava Montemayor al gol del 'Pollo' Briseño. Captura de pantalla

Toda esta ola de rumores encontró su origen una semana atrás. Durante la transmisión en vivo de un duelo de la Premier League, el jugador envió un cordial saludo a la narradora Majo González, pero hizo una pausa especial para mandarle un beso directo a la conductora de TNT Sports.

Desde aquel instante, la tensión romántica acaparó la atención de los internautas. La afición choricera y los seguidores de Miroslava Montemayor llenaron las redes pidiendo que formalicen su noviazgo. Mientras el 'Pollo' Briseño mantiene su enfoque en asegurar el boleto a la Liguilla, el público mexicano no dejará de vigilar cada movimiento de esta pareja que ya conquistó el internet.