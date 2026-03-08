Toluca la hace de Cupido entre 'Pollo' Briseño y Miroslava Montemayor 

Una nueva historia de amor estaría por contarse en la Liga MX, ya que Antonio Pollo Briseño tiró su anzuelo hacia Miroslava Montemayor y, luego de su gol con los Diablos, Toluca le echó la mano al defensor mexicano.

Durante la semana, las redes sociales estallaron luego del mensaje de Antonio Pollo Briseño a la conductora de TNT Sports que roba suspiros de los aficionados.

Durante un partido de Newcastle, que jugará Champions League ante Barcelona, Majo González hizo referencia al zaguero del Toluca debido a que un defensor celebró su barrida ante Manchester United, detalle que caracterizó a Briseño en su etapa por Chivas.

Ante ello, Briseño respondió a la publicación con gracia y, dejando en segundo plano el comentario, pidió que Miroslava Montemayor le enviara un saludo:

“Gracias por el saludo, @MajolaB. Aprovechando la dinámica de saludos… ahí me saludas también a @MiroslavaMont ¡Besos y abrazos!”.

La cuenta oficial de los Diablos no perdió el tiempo y publicó “Invente, Pollo, invente”, a lo que la presentadora mexicana de 36 años simplemente pidió que no le dieran cuerda al defensor campeón del mundo con México en el Mundial sub 17 de 2011.

Toluca le echa la mano a Pollo Briseño

Bajo el contexto anterior, llegó el fin de semana y Toluca enfrentó a FC Juárez en la Jornada 10 del Clausura 2026, donde los locales se impusieron 3-1 en la cancha del Nemesio Diez con gol de Antonio Briseño.

Echándole la mano a su futbolista, Toluca no perdió el tiempo, celebró su invicto en el torneo mexicano previo a debutar en la Concachampions 2026 y mandó un recadito a Miroslava Montemayor:

“¿Qué calificación le das al segundo gol, @MiroslavaMont?”

De momento, la conductora aún no responde en redes sociales, sin embargo, no se descarta que esta historia tenga un nuevo capítulo ahora que reaparezca en las pantallas a mitad de semana, cuando se disputarán los Octavos de Final de ida de Champions League; Miroslava Montemayor no estará presente en el Real Madrid Vs Manchester City.

BFG