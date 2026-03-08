Liga MX: Toluca se impone ante Juárez y sigue la presión sobre Cruz Azul 

Toluca no dejó que Cruz Azul se escapara y se mantiene persiguiendo el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX tras ganar 3-1 ante FC Juárez en el partido de la jornada 10 con el cuadro del Estado de México manteniendo la supremacía de los últimos encuentros entre ambos.

Juárez, a pesar de sus intentos y de ajustar sus piezas sobre la marcha, no pudo evitar la caída en territorio mexiquense.

La primera mitad fue un ejercicio de paciencia. Ambos equipos tuvieron aproximaciones, con Helinho y Diego Barbosa buscando abrir el cerrojo fronterizo, mientras que Juárez respondía con llegadas de Jairo Torres y Rodolfo Pizarro terminando el primer tiempo sin daño para ninguno.

El despertar del Infierno

El rumbo del partido cambió definitivamente al minuto 51. En una jugada accidentada dentro del área, Antonio Briseño fue derribado por Óscar Estupiñán. Tras una revisión del VAR se confirmó la pena máxima. Al minuto 54, Helinho tomó la responsabilidad y, con un zurdazo al centro de la portería abrió el marcador para los locales.

Juárez intentó reaccionar e incluso el VAR les negó un penal al minuto 65 luego de una falta de Franco Rossi. Toluca aprovechó el desconcierto y, al minuto 70, aumentó la ventaja. En un cobro de falta preciso de Sebastián Córdova, Antonio Briseño se elevó en el corazón del área para conectar un sólido cabezazo que se incrustó por el lado derecho de la red, marcando el 2-0 que parecía definitivo.

Respuesta inmediata y cierre cardíaco

Sin embargo, los Bravos no bajaron los brazos. Apenas dos minutos después, al 72', Juárez recortó distancias. Rodolfo Pizarro encontró espacio por la banda y envió un centro medido para Guilherme Castilho, quien recién había ingresado al campo. Castilho conectó de zurda que se coló en el ángulo superior izquierdo, dejando sin oportunidad al guardameta y poniendo el 2-1.

Toluca refrescó sus líneas con el ingreso de Paulinho y Jesús Gallardo para contener los embates de Ettson Ayón y Luca Martínez Dupuy.

Cuando parecía que el marcador estaba cerrado, el cuarto oficial anunció unos 12 minutos de compensación que mantuvieron el suspenso en el "Infierno". Juárez, con la urgencia del empate, se volcó al ataque y estuvieron cerca del empate con un tiro de Homer Martínez al 95.

Toluca apostó por el contragolpe y encontró su recompensa tras un aviso previo de Alexis Vega. Al minuto 97, Marcel Ruíz filtró un balón preciso para Paulinho, quien desde el centro del área definió con un derechazo al centro de la portería para el 3-1 sellando los 24 puntos para el Toluca. Juárez quedó con 10 unidades en la posición 12 de la general.