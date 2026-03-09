SRE agiliza visas para la selección de Irak; busca rescatar el repechaje en Monterrey

El camino de la selección de Irak rumbo al Mundial 2026 se ha convertido en una compleja operación diplomática ante el cierre del espacio aéreo por el aumento de las acciones bélicas en el Medio Oriente entre Israel e Irán.

Apenas hace unos días, Irak pidió que la fase de repechaje para el Mundial 2026 que se jugará a finales de mes en México sea retrasada, esto ante la imposibilidad de viajar. El entrenador del equipo nacional, Graham Arnold, quien se encuentra varado en Dubái pidió a la FIFA posponer el partido luego de que las opciones para unir al equipo fueran complicadas.

FIFA ofreció una ruta terrestre de 25 horas hacia Estambul para luego volar a México, pero Arnold rechazó tajantemente la idea por la amenaza de ataques con drones en la zona.

"No es una opción viable; necesitamos al mejor equipo disponible para el partido más importante en la historia del país y no voy a poner en riesgo su integridad", sentenció el estratega.

Por ahora, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó este lunes que ha redoblado esfuerzos para facilitar el ingreso del equipo iraquí a territorio nacional para su duelo de repechaje programado en Monterrey.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería aclaró que la Embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos mantiene una comunicación constante con la Federación de Futbol de Irak con el objetivo es atender con "celeridad" las solicitudes de visado, a pesar de que la logística de traslado es casi inexistente debido a las hostilidades en la región.

Apoyo consular en medio del conflicto

La SRE detalló que el operativo de documentación se ha extendido por varios puntos estratégicos: el pasado 8 de marzo, parte del plantel fue documentado en la Embajada de México en Arabia Saudita, mientras que este martes se espera completar el trámite para el resto del equipo en Qatar.

"Se reitera la disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar la obtención de los documentos que aún pudieran requerir", señaló la dependencia, subrayando que incluso se ha contactado al encargado de Negocios de la Embajada de Irak en México para garantizar que el cuerpo técnico y los jugadores cuenten con todas las facilidades migratorias.

¿Cuándo jugará Irak el repechaje intercontinental 2026?

El torneo, que tiene como sedes principales a Guadalajara y Monterrey, mantiene por ahora su calendario oficial, a la espera de una resolución definitiva del organismo rector del fútbol mundial ante la petición de Irak: