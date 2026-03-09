Penta sobrevive a una lesión y retiene su Campeonato Intercontinental de WWE

El cuadrilátero de Monday Night RAW vibró con toda la pasión de la afición mexicana tras presenciar la primera defensa exitosa de Penta Zero Miedo. El talentoso gladiador originario de Ecatepec demostró una vez más por qué ostenta el prestigioso Campeonato Intercontinental de WWE, llevándose una victoria cardiaca frente a El Grande Americano. El combate mantuvo a los miles de espectadores al filo de la butaca, no solo por la innegable calidad técnica expuesta en el centro del ring, sino por los extraños imprevistos que rodearon la lucha desde mucho antes del campanazo inicial de la noche.

Penta hablando como Campeón Intercontinental. Foto: WWE

Todo el universo de la lucha libre deportiva esperaba ver a Penta medir fuerzas directamente contra El Original Grande Americano, tal y como marcaba la cartelera oficial anunciada por la empresa. Sin embargo, la magia impredecible de la televisión en vivo cambió los planes directivos por completo y regaló un momento verdaderamente insólito para todos los fanáticos de la marca roja.

CAMBIO DE RIVAL DE ÚLTIMO MINUTO Y UNA MISTERIOSA MALDICIÓN

Momentos exactos antes de que el campeón mexicano hiciera su espectacular y tradicional entrada, las cámaras en los vestidores captaron un extraño segmento. El carismático Danhausen apareció sorpresivamente en la escena y lanzó una de sus famosas "maldiciones" sobre El Original Grande Americano, dejándolo completamente fuera de la contienda estelar. Cuando el ídolo azteca subió al encordado luciendo su imponente cinturón dorado, la música sonó por los altavoces y, para sorpresa de todos los presentes, apareció El Grande Americano como el retador sustituto oficial.

Penta y Grande Americano frente a frente en el ring. Foto: WWE

Esta gran confusión inicial no mermó el fuerte ímpetu del monarca defensor. En cuanto el réferi hizo sonar la campana, ambos luchadores se enfrascaron en un duelo físico de altísimo nivel. Para el deleite del exigente público, el nuevo retador demostró un gran dominio técnico del estilo de la lucha libre mexicana, lo que permitió unas secuencias sumamente veloces, llaves muy vistosas al ras de la lona y un duro intercambio de golpes que encendió los ánimos de toda la arena.

ALARMA POR LESIÓN Y UN MEXICAN DESTROYER PARA LA VICTORIA

Justo cuando el disputado combate alcanzaba su punto más dramático e intenso, el miedo se apoderó del enorme recinto. Tras recibir una ráfaga de fuertes castigos, Penta Zero Miedo mostró evidentes y preocupantes signos de dolor en el hombro derecho, exactamente la misma zona que se lastimó de manera grave hace algunos meses atrás. El silencio total y la preocupación invadieron rápidamente a los miles de asistentes y a los millones de fieles seguidores que sintonizaban la transmisión global totalmente en vivo a través de la plataforma Netflix. Por unos instantes, parecía que el naciente reinado del valiente enmascarado llegaba a su fin de manera prematura por culpa del desgaste físico.

Penta mostrando dolor tras someter al Grande Americano. Foto: WWE

Afortunadamente para el deporte espectáculo, el corazón del aguerrido guerrero azteca pesó mucho más que el intenso dolor. Tras unos breves pero tensos momentos de recuperación, el mexicano retomó el control absoluto de las acciones. Con una agilidad felina e impresionante, sorprendió a su enorme rival y conectó un brutal e impecable "Mexican Destroyer". El árbitro contó los tres segundos reglamentarios contra la lona y selló el merecido triunfo del orgullo nacional.

De esta triunfal manera, Penta Zero Miedo consolidó el prestigioso título que ganó de forma espectacular hace apenas una semana frente a Dominik Mysterio, dando un gigantesco paso de autoridad en su firme camino para llegar como monarca indiscutible al magno y esperado evento de Wrestlemania Vegas durante el mes de abril.