¡Bombazo! Max Verstappen sí correrá con Mercedes este 2026

El mundo del deporte motor despertó con una noticia que sacudió los cimientos de la Fórmula 1. Apenas un día después de concluir las actividades del Gran Premio de Australia, el tricampeón del mundo, Max Verstappen, confirmó los rumores que circulaban en el paddock: este 2026 competirá bajo el sello de Mercedes. Aunque su contrato principal se mantiene con Red Bull en la máxima categoría, el neerlandés decidió buscar nuevos aires en una disciplina que, según sus propias palabras, sí le permite disfrutar de la conducción pura.

Max Verstappen dando a la mano a Kimi Antonelli. REUTERS

La tensión entre el piloto y los directivos de la categoría reina alcanzó un punto sin retorno. Tras las constantes modificaciones reglamentarias y el rumbo que tomó el Gran Circo, Verstappen lanzó un ultimátum contra la FIA con una frase que resonó en todo el mundo: “Todo tiene un límite”. Esta frustración derivó en la búsqueda de retos externos, encontrando en las 24 Horas de Nürburgring el escenario ideal para demostrar su talento fuera de los monoplazas tradicionales.

DETALLES DEL DEBUT EN NORD SCHLEIFE Y EL EQUIPO DE ENSUEÑO

La gran sorpresa no fue solo su inscripción en la mítica carrera de resistencia, sino el vehículo que eligió para la cita. Max Verstappen pilotará un potente Mercedes AMG GT3, la misma marca que dominó con autoridad el inicio de la temporada 2026 en la F1. Esta alianza resultó impactante para los aficionados, quienes por años vieron a Verstappen como el máximo rival de la escudería alemana. Sin embargo, en el mundo de los GT3, el neerlandés buscó la mejor herramienta disponible para conquistar el ‘Infierno Verde’.

Max Verstappen a bordo de su Red Bull. REUTERS

Para esta aventura en el emblemático trazado de Nordschleife, el piloto no estará solo. Compartirá el volante con figuras de gran experiencia en el Gran Turismo como Lucas Auer, Jules Gounon y el español Daniel Juncadella. Este equipo de ensueño colocó de inmediato al auto alemán como el rival a vencer para la competencia que se desarrollará el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

UN CALENDARIO ESTRATÉGICO LEJOS DE LA FÓRMULA 1

Muchos analistas cuestionaron cómo afectará esto su rendimiento en el campeonato mundial de pilotos, pero la realidad es que el calendario le favoreció por completo. La fecha de las 24 Horas de Nürburgring coincide con un periodo de descanso en la Fórmula 1, situándose justo entre el Gran Premio de Miami y el Gran Premio de Canadá. Esto permitió que el neerlandés negociara su participación sin faltar a sus compromisos contractuales básicos, aunque el mensaje político hacia Red Bull y la FIA quedó más que claro.

Max Verstappen en los pits de Red Bull. REUTERS

Verstappen aseguró en reiteradas ocasiones que su amor por el automovilismo sigue intacto, pero solo cuando mantiene su esencia competitiva. Con este movimiento, Max mandó una advertencia directa: si la F1 no recupera el brillo que lo enamoró, su futuro podría estar muy lejos de los circuitos tradicionales de monoplazas. Por ahora, los ojos del automovilismo mundial estarán puestos en Alemania, esperando ver al "Mad Max" domar a la bestia de Mercedes.