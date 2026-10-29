Harry Kane elogió a la afición mexicana tras el Mundial: “Amaron la batalla”

Luego de recibir el Balón de Oro, premio que lo reconoció como el mejor jugador del mundo, además de un galardón de France Football como el atacante más destacado de la temporada, el delantero regresó días después a Múnich, donde no dejó pasar la oportunidad de reconocer el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca durante el partido entre México e Inglaterra del Mundial.

Pese a la eliminación del Tricolor por 3-2, la afición mexicana se hizo sentir durante los 90 minutos del encuentro. El aliento de los seguidores, sumado al desgaste físico de Inglaterra debido a la altura de la CDMX, orilló a los dirigidos por Thomas Tuchel a replegarse para conservar la ventaja y defender el resultado durante los compases finales del partido.

Por lo tanto, en declaraciones realizadas este jueves en Múnich, el atacante inglés reconoció el ambiente que se vivió durante aquel encuentro y agradeció el reconocimiento de los seguidores mexicanos hacia el esfuerzo de su equipo.

Fue increíble, también por la recepción de los fans mexicanos: aman el juego, nos amaron a nosotros, amaron la batalla. Estoy muy agradecido con eso. No fue fácil para ellos quedar fuera del Mundial, pero creo que apreciaron el fuego y la determinación que mostramos ese día”, declaró para AS México.

¿Qué otros ingleses destacaron el empuje mexicano en el Estadio Azteca?

Harry Kane no fue el único que destacó el apoyo de los aficionados mexicanos, pues el defensor central Dan Burn también reconoció el ambiente que se vivió en el Coloso de Santa Úrsula y señaló que la forma en la que se entonó el Himno Nacional Mexicano fue algo que lo sorprendió.

La atmósfera era una locura. Creo que casi me quedo sordo con el himno nacional de México. Fue un partido que debía jugarse en ese estadio”, declaró días posteriores al encuentro.



De igual manera, Jude Bellingham autor de dos anotaciones con las que Inglaterra eliminó a México aseguró que la atmósfera fue algo inolvidable, y destacó la respuesta de los aficionados de ambas selecciones, aunque hizo especial énfasis en el apoyo de los seguidores mexicanos, quienes alentaron a su equipo durante todo el encuentro.

Aficionados increíbles, ambiente increíble… El Azteca es un estadio muy histórico. Fue un placer jugar aquí contra ellos. Fue de lo único que hablamos esta semana: de lo difícil que iba a ser jugar en una atmósfera increíble contra un muy buen equipo", aseguró al concluir el encuentro.