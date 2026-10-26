Harry Kane gana el Balón de Oro 2026; el sexto inglés en la historia 

En una de las mayores peleas en la historia del Balón de Oro, llegó el sexto reconocimiento para un futbolista inglés; Harry Kane se llevó el premio al Mejor Jugador del Mundo en 2026.

Después de una soberbia temporada en la Bundesliga, ‘The Hurry’ ha obtenido el mayor reconocimiento en la historia del futbol, imponiéndose sobre Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).

Kane tuvo una temporada histórica con el Bayern Munich y la selección inglesa, el delantero inglés de 33 años lideró al equipo bávaro hacia el doblete doméstico (Bundesliga y DFB-Pokal) más la Supercopa alemana, con un dominio goleador que convirtió a los bávaros en la fuerza más letal de Alemania.

En la Champions League aportó 14 goles en 13 partidos, aunque el Bayern cayó en Semifinales ante el PSG. Con Inglaterra, como capitán, llevó a los Three Lions hasta las Semifinales del Mundial 2026 (tercer puesto, el mejor resultado en suelo extranjero desde 1966), marcando 6 goles en el torneo.

Las cifras individuales son aún más abrumadoras: 73 goles en 65 partidos entre club y selección en el periodo evaluado (agosto 2025-julio 2026), el segundo mejor registro individual del siglo tras los 82 de Messi en 2011-12.

En la Bundesliga anotó 36 en 31 partidos (máximo goleador y Bota de Oro europea), 14 en Champions, 10 en la Copa alemana y 1 en la Supercopa; con Inglaterra sumó 12 en 14 partidos. También sumó alrededor de 7-8 asistencias en total.

Kane se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001 y el primer jugador del Bayern desde Karl-Heinz Rummenigge en 1980-81. Además, se llevó el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador de la temporada.