Velada histórica: El mexicano Karim López debuta en la NBA con los Memphis Grizzlies

El mexicano Karim López finalmente debutó en la NBA durante la victoria de los Memphis Grizzlies 124-103 como visitantes ante Portland Trail Blazers, resultado con el que la franquicia extendió su inicio perfecto a cinco victorias sin derrotas.

El alero sonorense ingresó a la duela en los últimos minutos, cuando Memphis ya tenía asegurado el triunfo. López disputó dos minutos y 33 segundos y registró un rebote en su primera aparición oficial.

A sus 19 años, se convirtió en el quinto jugador nacido en México en disputar un partido de NBA, después de Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.

Este último había sido el mexicano más reciente en jugar en la liga, el 1 de mayo de 2016, cuando participó con Charlotte Hornets ante Miami Heat en los playoffs. Más de diez años después, López puso fin a esa ausencia.

Memphis sorprende con un inicio perfecto

Los Grizzlies son una de las sorpresas del arranque de temporada. Con marca de 5-0, se mantienen entre los únicos dos equipos invictos de la NBA.

Uno de los protagonistas ha sido Ty Jerome, quien llegó al encuentro promediando 29.8 puntos y 6.5 asistencias, números inéditos en su carrera. El base comenzó la campaña con 45 puntos frente a Utah Jazz y se ha convertido en una pieza clave del buen momento de Memphis.

El equipo es dirigido por Tuomas Iisalo, quien asumió el cargo en 2025 y ahora afronta su segunda temporada como entrenador principal.

Aunque López debutó con el resultado definido, ya tuvo su primera participación en la rotación de un equipo que atraviesa un gran momento. Su siguiente reto será aprovechar las oportunidades para ganarse más minutos.