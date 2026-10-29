Sorprende a Doramitizi González el Premio Nacional de Deportes 2026

La medallista paralímpica Doramitzi González Hernández manifestó su emoción por ganar la categoría de "trayectoria destacada" en el Premio Nacional de Deportes 2026.

“Me acabo de enterar que gané el Premio Nacional de Deporte por trayectoria deportiva. Estoy muy feliz, la verdad es un premio muy importante para mí, porque he dedicado mi vida al deporte y estoy muy agradecida", dijo en una entrevista difundida por el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME).

La tres veces partícipe en Juegos Paralímpicos también agradeció el apoyo constante a su carrera.

"Este premio se lo dedico a mi familia que siempre me ha apoyado, a mi entrenador Fernando Vélez. Muy sorprendida y muy contenta”, reiteró.

Es la segunda vez que Doramitzi González es reconocida en el PND. En el 2004, luego de su participación en la edición paralímpica de Atenas, ganó la distinción en la categoría "deporte paralímpico".

En su etapa en activo, la paranadadora tuvo participación en los juegos Paralímpicos desde Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, para un saldo de cinco medallas de oro, tres de plata y tres de bronce.

En la misma categoría, el exfutbolista Guillermo Ochoa también se hizo del galardón. El exportero del América, de diversos equipos de Europa, y de la Selección Mexicana recientemente comentó que uno de sus objetivos durante el retiro es el apoyo a futuros atletas.

Los referentes del deporte adaptado

La categoría de Deporte Paralímpico, el PND 2026 se le otorgó a Rosa María Guerrero Cázares (para atletismo) y Eduardo Sánchez Reyes (boccia).

Destacó también María del Rosario Espinoza. La medallista olímpica y ahora entrenadora del equipo de parataekwondo ganó en la categoría de entrenadora; Porfirio Alpízar y Alfonso Rivera estaban entre los nominados.

Rosa María Guerrero (Para Atletismo) y Eduardo Sánchez (Boccia). cortesía: COPAME

El equipo de Fucho para ciegos de Puebla (por el equipo de Topos FC), la categoría que ganó fue por el "fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes"; estaban nominados la Federación Mexicana de Deportes en Silla de Ruedas y Amputados, Manuel de Jesús Hernández Schafler y el Pentatlón Universitario.