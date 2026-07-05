VIDEO: Gilberto Mora rompe en llanto, pero Bellingham tiene noble gesto

Pese a sus 17 años, Gilberto Mora demostró estar a la altura de los grandes jugadores del futbol mundial.

En el partido ante Inglaterra, el joven mediocampista mexicano brilló con madurez, técnica y presencia en el campo, enfrentando de tú a tú a figuras consolidadas como Jude Bellingham.

Gilberto Mora vive su primer Mundial a sus 17 años Reuters

A pesar de la eliminación de México del Mundial 2026, su actuación confirmó que es un diamante en bruto listo para los escenarios más exigentes, ganándose elogios incluso de estrellas internacionales.

Bellingham tiene increíble gesto con Gilberto Mora

Gilberto Mora no pudo contener las lágrimas después de la dolorosa eliminación de México. El joven talentoso, visiblemente afectado por el final del sueño mundialista, se mostró abatido en el túnel de vestidores, con el rostro marcado por la emoción y la decepción.

En ese momento de vulnerabilidad, Jude Bellingham protagonizó un gesto que ha dado la vuelta al mundo. El capitán inglés se acercó al mexicano, lo consoló con palabras y un abrazo cercano, demostrando empatía y respeto entre rivales.

Posteriormente, le pidió la camiseta a Mora, quien inicialmente dudaba pero accedió al intercambio.

El video del momento captura la humanidad del futbol: Bellingham, ya sin camiseta, interactúa con Mora en un gesto de camaradería que trasciende el resultado.

Gilberto Mora, ¿A Europa?

Tras su destacada participación en el Mundial, Gilberto Mora se ha posicionado como el futbolista mexicano más cotizado en el mercado internacional.

Gilberto Mora es seguido por clubes europeos. REUTERS

Su madurez en el campo, combinada con su juventud, ha generado interés de grandes clubes europeos que ven en él un proyecto a largo plazo con alto potencial de revalorización.

Sin embargo, las regulaciones FIFA sobre fichajes de menores limitan su salida inmediata. Con solo 17 años, Mora deberá esperar hasta cumplir la mayoría de edad reglamentaria, lo que se estima en aproximadamente seis meses más, para poder firmar con un equipo europeo sin restricciones adicionales.

Este periodo de espera no frena su proyección; al contrario, le permitirá seguir creciendo en la Liga MX con Xolos de Tijuana, acumulando experiencia y minutos que elevarán aún más su valor.