Pato O’Ward y la IndyCar en México: "Se necesita pasión, no solo pensar en el chequecito"

Pato O’Ward afronta el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 de una forma diferente a la de años pasados, ya sin la actividad de tener que tomar un McLaren en la primera práctica libre, esto por decisión propia de no continuar como tercer piloto de la casa de Woking, pero en cambio tiene tiempo para analizar lo que necesita México para recuperar una fecha de IndyCar.

El piloto regio de McLaren no oculta su frustración por la incapacidad de concretar una fecha de la IndyCar Series en territorio nacional, especialmente después de haber estado tan cerca en el calendario del 2026 cuando a mediados del 2025 las negociaciones parecían encaminadas a conseguirlo entre todas las partes involucradas.

Para O’Ward, la llegada de la serie americana sería un duda un éxito similar al que tiene la Fórmula 1 actualmente, especialmente porque, en su opinión, la gente tiene el recuerdo de leyendas que forjaron la historia del deporte motor moderno como Adrián Fernández.

"No lo veo imposible. Sería un fenómeno similar la IndyCar que la Fórmula 1 en México. Nada más piensa lo que era Cart con Adrián Fernández, que iban al Parque Fundidora, venía a la Ciudad de México, tiene todo el potencial para llegar a hacer eso, pero el primer paso tiene que ser traer una carrera", aseguró O’Ward en una entrevista con ESPN.

Al ser cuestionado sobre los motivos que dejaron a México fuera del calendario, O’Ward indicó que se necesita gente que busque traer la carrera antes de solo pensar en un “chequecito”.

La verdad es que necesitamos que todos los involucrados sean apasionados a traer la categoría, que no nomás quieran su chequecito”.

La serie ha asegurado una carrera en el calendario 2027 en Europa, específicamente en Barcelona, en lo que será el regreso de la categoría al Viejo Continente. La información proporcionada por IndyCar es que el promotor local correrá con los gastos del traslado desde Estados Unidos a España.