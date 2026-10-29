La MLB enfrenta una amenaza de cierre patronal: ¿está en riesgo la temporada 2027 de Grandes Ligas?

La temporada 2027 de las Grandes Ligas podría enfrentar un nuevo conflicto laboral. Tras la coronación de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial, propietarios y jugadores entran en una etapa decisiva de negociaciones, debido a que el actual contrato colectivo de trabajo (CBA) vence el próximo 1 de diciembre.

El principal punto de desacuerdo es la propuesta de implementar un tope salarial, una medida que los dueños consideran necesaria para reducir las diferencias económicas entre franquicias, pero que el sindicato rechaza de manera contundente.

El tope salarial enfrenta a propietarios y jugadores

La MLB plantea establecer un límite de aproximadamente 245.3 millones de dólares en el gasto de las franquicias para 2027. Bruce Meyer, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores (MLBPA), calificó la propuesta como una amenaza para los derechos y los ingresos de los peloteros.

El sindicato defiende el sistema actual, sin un tope salarial duro, y busca ampliar los derechos de agencia libre y arbitraje, aumentar el salario mínimo y mejorar el reparto de ingresos entre los equipos.

Si el contrato vence sin un acuerdo, los propietarios prevén decretar un cierre patronal que impediría las contrataciones, los intercambios y otras actividades relacionadas con los jugadores.

¿Qué pasaría con la agencia libre de la MLB?

El conflicto también amenaza con alterar uno de los mercados más importantes del beisbol. Entre los nombres destacados de la agencia libre aparecen Tarik Skubal, Seiya Suzuki y Randy Arozarena. Otros peloteros, como Michael King y Freddy Peralta, tienen situaciones contractuales que dependen de opciones y decisiones pendientes.

Un cierre patronal podría congelar las negociaciones y dejar en suspenso el futuro de varias figuras de las Grandes Ligas.¿Está en riesgo el inicio de la temporada 2027?

La MLB tiene programado comenzar su próxima campaña el 24 de marzo de 2027, con una jornada tradicional de inauguración al día siguiente. Sin embargo, un conflicto prolongado podría afectar el calendario, como ocurrió en 2022, cuando el cierre patronal retrasó una semana el inicio de la temporada.