¡Los campeones llegaron a Lambeau! Los Brewers celebran la Serie Mundial con los Packers en la NFL

Los Milwaukee Brewers llevaron la fiesta de su primer campeonato de Serie Mundial hasta Lambeau Field. Apenas un día después de conquistar el título de las Grandes Ligas, varias figuras del equipo aparecieron en Lambeau Field, estadio de los Green Bay Packers, para celebrar junto a los aficionados durante el Thursday Night Football contra los Carolina Panthers.

El momento más espectacular ocurrió cuando el lanzador Brandon Woodruff encabezó la entrada de los campeones, levantando el Trofeo del Comisionado ante una multitud que respondió con una ovación. También estuvieron figuras como Christian Yelich y Jacob Misiorowski.

Sin embargo, quien se robó buena parte de los reflectores fue Sal Frelick. El jardinero de Milwaukee protagonizó el tradicional Lambeau Leap, al saltar hacia las gradas para festejar con los aficionados de Green Bay. La imagen unió la celebración de dos de las franquicias más representativas del deporte en Wisconsin.

Jordan Love guía a los Packers ante Carolina

Mientras los campeones de MLB disfrutaban del reconocimiento, Green Bay consiguió una victoria por 27-19 sobre Carolina. Jordan Love lideró la ofensiva con 281 yardas y tres pases de touchdown, aunque también sufrió una intercepción. Sus envíos de anotación encontraron a Tucker Kraft, Matthew Golden y Josh Jacobs, mientras que este último también consiguió un touchdown terrestre.

Los Packers llegaron a tener una ventaja de 27-10, pero los Panthers reaccionaron en el último cuarto y obligaron a los locales a defender su diferencia hasta el final. Green Bay consiguió cerrar el encuentro y mejoró su marca a 5-3, mientras Carolina quedó con registro de 3-4.

Lambeau Field también rindió homenaje a Bob Harlan

La noche tuvo otro momento especial durante el medio tiempo, cuando los Packers rindieron homenaje a Bob Harlan, expresidente y CEO de la organización fallecido en marzo de 2026.

Como reconocimiento a su legado, el equipo develó su nombre en la fachada de Lambeau Field, donde quedará permanentemente junto a otras figuras históricas de la franquicia.

Así, la victoria de Green Bay quedó acompañada por una celebración histórica para Milwaukee, que llevó su primer campeonato de Grandes Ligas hasta uno de los escenarios más emblemáticos de la NFL.