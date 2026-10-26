Balón de Oro 2026: Ranking final con mexicanos como protagonistas

Alexia Putellas y Harry Kane se consagraron como los ganadores del Balón de Oro 2026, comandando cada una de las dos listas finales de 30 nominados al galardón otorgado por primera vez en el London Palladium de Londres.

Scarlett Camberos, Julián Quiñones, el equipo femenil del América y Charlyn Corral -quien hizo historia para México al ser ganadora- fueron los representantes aztecas.

En cuanto a la rama femenil, Alexia Putellas se llevó el galardón por tercera ocasión en su historia, liderando la lista final de 30 nominadas al Balón de Oro 2026; existió un triple empate en el último puesto:

1º / Alexia Putellas.

2º / Ewa Pajor.

3º / Bunny Shaw.

Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro tras coronarse este 2026. Reuters

4º / Melchie Dumornay.

5º / Patri Guijarro.

6º / Caroline Graham Hansen.

7º / Pernille Harder.

8º / Claudia Pina.

9º / Alessia Russo.

10º / Temwa Chawinga.

11º / Yui Hasegawa.

12º / Klara Bühl.

13º / Mariona Caldentey.

14º / Wendie Renard.

15º / Cata Coll.

16º / Mapi León.

17º / Esmee Brugts.

18º / Barbra Banda.

19º / Tessa Wullaert.

20º / Selma Bacha.

21º / Scarlett Camberos.

22º / Manaka Matsukubo.

23º / Momoko Tanikawa.

24º / Kerstin Casparij.

25º / Caroline Weir.

26º / Alex Greenwood.

27º / Rose Lavelle.

28º / Vivianne Miedema, Melvin Malard y Lorena.

Con Julián Quiñones como máximo protagonista para México, Harry Kane acaparó los reflectores luego de imponerse a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la búsqueda de consagrarse como el mejor futbolista de la temporada, subiendo al estrado y uniéndose a la selecta lista que saben lo que es contar con un Balón de Oro en su vitrina personal; igualdad en el último peldaño:

1º / Harry Kane.

2º / Kylian Mbappé.

3º / Lamine Yamal.

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026, su primero. Reuters

4º / Rodri.

5º / Lionel Messi.

6º / Khvicha Kvaratskhelia.

7º / Ousmane Dembélé.

8º / Erling Haaland.

9º / Michael Olise.

10º / Fabián Ruiz.

11º / Jude Bellingham.

12º / Pau Cubarsí.

13º / Achraf Hakimi.

14º / Vitinha.

15º / Declan Rice.

16º / Ferran Torres.

17º / Vinicius Jr.

18º / Marc Cucurella.

19º / Joao Neves.

20º / William Pacho.

21º / Gabriel Magalhaes.

22º / Lautaro Martínez.

23º / Nuno Mendes.

24º / Luis Díaz.

25º / Marquinhos.

26º / Dayot Upamecano.

27º / Bruno Fernándes.

28º / Julián Quiñones.

29º / Sadio Mané.

29º / William Saliba.

BFG