"El mejor partido del Mundial 2026": Raúl Jiménez cuenta que el México vs. Inglaterra dejó huella

Raúl Jiménez reconoció que el vibrante partido de la Selección Mexicana ante Inglaterra, de los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, es catalogado por muchos aficionados y futbolistas ingleses con los que convive como el mejor enfrentamiento de toda la justa mundialista. Esto se debe principalmente a la intensa emotividad sobre la cancha y al marco pletórico que lució el Estadio Banorte (históricamente conocido como el Estadio Azteca).

Jiménez compartió esta valiosa reflexión —sobre el duelo que lamentablemente marcó el final de la participación del Tri tras caer por un digno marcador de 3-2— durante una entrevista concedida para el programa de Claro Sports en la estación W Radio.

El impacto internacional del México vs. Inglaterra

El delantero mexicano, quien para la presente campaña firmó un acuerdo con el Wolverhampton de la Segunda División de Inglaterra (EFL Championship), resaltó el enorme impacto mediático internacional que dejó dicho compromiso en territorio británico.

Los detalles de la revelación de Jiménez:

Elogios en el vestidor: De acuerdo con sus palabras, tanto sus propios compañeros en el vestidor de los Wolves como diversos seguidores británicos en las calles le han expresado con insistencia que aquel enfrentamiento representó el juego con mejor nivel del torneo mundialista.

La atmósfera mexicana: Los ingleses destacaron de forma particular la imponente y asfixiante atmósfera que los locales percibieron en las tribunas desde el momento de la entonación del Himno Nacional Mexicano.

El recuerdo de la chilena: Al rememorar las acciones del partido, Jiménez revivió el instante en el que ejecutó una vistosa chilena en busca del empate —muy similar a la anotación histórica que logró ante Panamá en las eliminatorias de 2013—, la cual lamentablemente fue desviada por el zaguero Dan Burn: "Fue una jugada cien por ciento futbolera, desafortunadamente me tocó que la tapara el más alto de ellos" , comentó entre risas el ariete.

Raúl Jiménez afronta el proceso de rehabilitación para volver a jugar con el Wolverhampton. Instagram: raulalonsojimenez9

Panorama actual y estado físico del delantero

En estos momentos, el futbolista de 35 años atraviesa por un riguroso proceso de rehabilitación física debido a una lesión sufrida en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda a mediados de septiembre. Esta dolencia física provocó su ausencia obligatoria en la última lista de convocados presentada por el director técnico Rafael Márquez para encarar los duelos internacionales de la Selección Mexicana ante las escuadras de Estados Unidos y Chile.

Afortunadamente, el equipo médico de los Wolves descartó por completo una rotura de ligamentos, calculando un tiempo estimado de recuperación de entre dos y cuatro semanas. Jiménez se encuentra aprovechando al máximo la pausa de la Fecha FIFA para completar su tratamiento de manera adecuada previo a su retorno formal con el club inglés en la EFL Championship.