Hakimi, figura del Mundial 2026, enfrentará juicio por presunta violación

Achraf Hakimi llegó al Mundial 2026 convertido en uno de los futbolistas más admirados del planeta. Campeón de Europa con el Paris Saint-Germain y líder de una generación histórica de Marruecos, el lateral derecho se preparaba para enfrentar este viernes a Escocia cuando una noticia sacudió nuevamente su carrera.

Un tribunal de apelaciones francés confirmó este viernes que el futbolista marroquí será juzgado por una acusación de violación derivada de una denuncia presentada en 2023 por una mujer de 24 años.

La resolución ratifica una decisión emitida en febrero por un juez de instrucción y respalda la postura de la fiscalía, que desde hace meses solicitaba que el caso avanzara a juicio. Según el Tribunal de Apelaciones de Versalles, las investigaciones realizadas durante el proceso permitieron determinar que existen elementos suficientes para que el jugador comparezca ante un tribunal.

La noticia llega apenas unas horas antes de que Marruecos enfrente a Escocia en un duelo clave del Grupo C del Mundial 2026. Los africanos comenzaron el torneo con un empate 1-1 frente a Brasil y necesitan sumar para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Hakimi ha rechazado las acusaciones desde el inicio del proceso. Tras conocerse la decisión judicial, publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que su caso habría sido archivado si no fuera una figura pública.

He estado esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", escribió el defensor.

La abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, consideró que la resolución representa un avance importante después de más de tres años de procedimientos legales. Aseguró que su clienta siente alivio al ver que el caso llegará a los tribunales.

Por su parte, Fanny Colin, representante legal de Hakimi, sostuvo que durante la investigación surgieron numerosos elementos que favorecen al futbolista y cuestionó que no se haya cerrado el expediente. La defensa insiste en que existen contradicciones en las declaraciones de la denunciante y mantiene la confianza en que el juicio demostrará la inocencia del jugador.

Hasta el momento, las autoridades francesas no han anunciado una fecha para el inicio del proceso judicial.

¿Puede seguir jugando el Mundial?

a decisión de la justicia francesa no tiene ningún efecto inmediato sobre la participación de Achraf Hakimi en el Mundial 2026. El futbolista no ha sido condenado ni enfrenta restricciones que le impidan viajar o ejercer su profesión, por lo que continúa siendo elegible para jugar con Marruecos mientras el proceso judicial sigue su curso.

De hecho, la resolución del Tribunal de Apelaciones de Versalles llegó apenas horas antes del partido frente a Escocia, pero ni la Federación Marroquí de Futbol ni la FIFA han anunciado medidas relacionadas con su estatus deportivo. Salvo una sanción disciplinaria o una resolución judicial que establezca lo contrario, Hakimi puede seguir entrenando, siendo convocado y disputando encuentros con normalidad.