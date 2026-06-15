En Mundiales, México suma el doble de victorias que España en los últimos 16 años

Para sorpresa de propios y extraños, España empató frente a Cabo Verde en su debut dentro del Mundial 2026, alargando su mala racha en las Copas del Mundo desde que se coronó en 2010, sumando únicamente 3 victorias en 10 partidos; dentro de los últimos 16 años, México cuenta con el doble de alegrías (6) dentro de la máxima fiesta del futbol.

Pese a su favoritismo para llevarse los primeros 3 puntos en el inicio del Mundial 2026, España no logró adueñarse de la victoria ante Cabo Verde y se estancó en tres victorias en Mundiales justo después de haberse consagrado como campeón.

Tras la Jornada 1 del Mundial 2026, de los países que suman más victorias que los españoles dentro de estos últimos 16 años es México:

1. México 1-0 Camerún / Brasil 2014.

2. México 3-1 Croacia / Brasil 2014.

3. México 1-0 Alemania / Rusia 2018.

4. México 2-1 Corea del Sur / Rusia 2018.

5. México 2-1 Arabia Saudita / Qatar 2022.

6. México 2-0 Sudáfrica / México-EEUU-Canadá 2026.

Julián Quiñones se convirtió en el segundo naturalizado en anotar con México en un Mundial. Mexsport

Triunfos de España en los últimos Mundiales (3)

Siendo eliminada en Fase de Grupos de Brasil 2014, instalándose en los Octavos de Final de Rusia 2018 como líder de su sector y avanzando de ronda en Qatar 2022 tras una goleada en su partido inaugural, estos son los partidos en los que España logró imponer condiciones durante los últimos 16 años en una Copa del Mundo:

1. España 3-0 Australia / Brasil 2014.

2. España 1-0 Irán / Rusia 2018.

3. España 7-0 Costa Rica / Qatar 2022.

Estos son los compromisos en donde España no logró por sacar la victoria en las últimas tres ediciones de la justa mundialista:

- España 1-5 Países Bajos / Brasil 2014.

- España 0-2 Chile / Brasil 2014.

- España 3-3 Portugal / Rusia 2018.

- España 2-2 Marruecos / Rusia 2018.

- España 1-1 Alemania / Qatar 2022.

- España 1-2 Japón / Qatar 2022.

- España 0-0 Cabo Verde / México-EEUU-Canadá 2026.

BFG