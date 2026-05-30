¡Locura en París! El festejo del PSG bicampeón de Champions desata graves disturbios

El Paris Saint-Germain es bicampeón de la UEFA Champions League, pero la histórica gloria deportiva se vio empañada en casa. Miles de aficionados inundaron las calles de París para celebrar la dramática victoria en penales (4-3) sobre el Arsenal, desatando una euforia que rápidamente mutó en violentos disturbios y caos total.

Zonas emblemáticas de la capital francesa pasaron de la fiesta al pánico absoluto. Grupos de ultras se enfrentaron cara a cara con las fuerzas del orden a medida que avanzaba la noche.

Seguidores del PSG causaron disturbios en las calles de París REUTERS

Operativo de emergencia y detenidos en la capital

La magnitud de los destrozos obligó a una intervención policial masiva para evitar que los brotes de violencia secuestraran por completo la ciudad:

Enfrentamientos directos: Gases lacrimógenos y barricadas improvisadas marcaron el choque entre la policía y los fanáticos.

Múltiples detenciones: Decenas de personas fueron arrestadas tras provocar severos daños materiales al mobiliario público.

Saldo de heridos: Los servicios de emergencia locales atendieron a numerosos civiles y agentes afectados durante las grescas.

Aunque el PSG firma una época dorada en la cancha al defender con éxito su corona europea, el comportamiento de su afición reaviva el candente debate sobre la falta de seguridad en los festejos multitudinarios. Las autoridades francesas vuelven a quedar bajo la lupa tras una noche donde el fútbol fue rehén del vandalismo.