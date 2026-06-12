Marruecos va sin miedo en busca de dar la sorpresa ante Brasil

Mohamed Ouahbi, dijo que Marruecos no teme debutar contra Brasil en el Mundial 2026, en el que será el único partido de la fase de grupos entre selecciones del Top 10 del ranking de la FIFA; partido que se disputará este sábado 13 de junio desde la cancha en donde se jugará la Final del Mundial 2026.

Los marroquíes, semifinalistas en Qatar 2022 y campeones de África, se enfrentarán a los pentacampeones mundiales de Carlo Ancelotti el sábado en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, en la apertura del Grupo C.

"Ellos no tienen miedo, así como nosotros no tenemos miedo. Nadie tiene miedo, lo que hay es respeto", dijo Ouahbi en una rueda de prensa en el recinto que también albergará la final del Mundial, el 19 de julio.

Tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestro juego, en nuestras cualidades, y el equipo marroquí ahora tiene una nueva dimensión. Claro que respetamos a Brasil, merece ese respeto, pero no es nada especial, nosotros tenemos nuestros valores y principios y creemos en ellos", agregó.

Ouahbi, que reemplazó en marzo a Walid Regragui, artífice de la clasificación a semis en Catar 2022, destacó el envión anímico de la llegada de Ancelotti a la Canarinha hace un año.

Trajo una nueva estructura para Brasil, es un gran técnico y tengo todo el respeto hacia él. Muchos dicen que no es el Brasil de antes, pero ellos tienen pasión por el fútbol y grandes cualidades individuales", sostuvo.

El seleccionador de los Leones del Atlas consideró que su equipo está preparado para continuar en Norteamérica su reciente "legado" internacional, a pesar de las dolorosas bajas del extremo Abde Ezzalzouli, de gran temporada con el Real Betis, y del defensa Nayef Aguerd, del Marsella.

Es una pena porque son excelentes jugadores y seguramente van a hacer falta, pero lo importante es tener una solución para cualquier circunstancia que se presente", apuntó.

BFG