Gales rompe con Infantino y aumenta la presión para que deje la presidencia de FIFA

La crisis de Gianni Infantino al frente de la FIFA sumó un nuevo capítulo. La Federación de Futbol de Gales se convirtió en la primera asociación nacional en retirar oficialmente su respaldo a la candidatura del dirigente suizo para buscar un nuevo mandato al frente del organismo rector del futbol mundial, de acuerdo a un artículo publicado por Sky News.

La decisión llega después de la pérdida de confianza generada por el polémico proyecto para vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados, una iniciativa que provocó rechazo entre varias confederaciones y federaciones nacionales.

Mediante de un comunicado enviado a FIFA, la Federación de Futbol de Gales confirmó que retiraba su apoyo a la candidatura de Infantino para el periodo presidencial 2027-2031.

Los recientes fallos en gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicación y toma de decisiones nos han llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la FAW para continuar al frente del futbol mundial”, señaló el organismo galés.

La federación agregó que no podía aceptar una gestión que, desde su perspectiva, dejó de colocar “los mejores intereses del futbol” como prioridad.

Crece la presión internacional

La salida de Gales representa el primer movimiento oficial de una federación nacional contra Infantino, pero forma parte de una presión más amplia encabezada desde Europa.

La UEFA ya había expresado públicamente su pérdida de confianza en el liderazgo de FIFA y aseguró que trabajaría con otras confederaciones para crear mecanismos que eviten que decisiones similares vuelvan a ocurrir.

El organismo europeo calificó el proyecto comercial impulsado por Infantino como un intento desarrollado mediante “esquemas secretos” y cuestionó la forma en la que se intentó llevar adelante la propuesta.

Además de UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Futbol también manifestaron su oposición al plan, que finalmente obligó a Infantino a dar marcha atrás. Una caída inesperada

La crisis representa un duro golpe para Infantino, quien apenas semanas atrás era una de las figuras centrales de la entrega del Mundial 2026 a España en Nueva Jersey.

El peso de la federación de Gales

El presidente de FIFA, quien llegó al cargo en 2016 tras la salida de Joseph Blatter y consiguió reelegirse en 2019 y 2023, tenía previsto buscar un nuevo periodo al frente del organismo. Sin embargo, la oposición interna amenaza con convertirse en el mayor desafío de su mandato.

Gales cuenta además con uno de los ocho votos dentro del International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer las reglas del futbol, lo que aumenta el peso político de su decisión.

La federación galesa se convirtió en la primera en dar un paso formal contra Infantino. Ahora la atención está puesta en si más asociaciones seguirán el mismo camino y si la presión internacional será suficiente para modificar el futuro de la presidencia de FIFA.